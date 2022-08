Burkina Faso: Assemblée générale ordinaire de la FBF - La relecture des textes sur la table

La Fédération burkinabè de Football (FBF) a tenu son assemblée générale ordinaire, le samedi 20 août 2022, à Koudougou. Au sortir des travaux, un comité doit être mis en place pour la relecture des textes de la faitière du football burkinabè. Les textes qui régissent actuellement la Fédération burkinabè de football (FBF), confèrent trop de pouvoir au président du comité exécutif, selon Lazare Banssé, président de ladite instance au sortir de l'assemblée générale ordinaire de la faitière du football national. C'était le samedi 20 août 2022, à Koudougou. " Nous devons, dans une démarche consensuelle et inclusive, toiletter nos textes dont l'interprétation a fracturé notre cohésion et notre capacité à sérier l'essentiel de l'accessoire ", a-t-il lancé. Pour ce faire, l'assemblée générale a décidé de la mise en place d'un comité qui doit se pencher sur le sujet.

En ce qui concerne le bilan de la saison sportive 2021-2022, il est honorable selon le président de la FBF, et ce, malgré les zones de turbulences que le bureau exécutif a traversées. Il en veut pour preuve l'organisation de toutes les compétitions nationales, toutes divisions et catégories confondues, la qualification des Etalons seniors masculins à la phase finale de la CAN au Cameroun de laquelle ils sont revenus avec la quatrième place, la qualification des Etalons séniors féminins à la phase finale de la CAN au Maroc, la qualification des Etalons cadets à la phase finale de la CAN Algérie 2023, le respect de toutes les obligations financières, l'élaboration et l'adoption de stratégies de développement du football féminin et du football de base ;

La conception et la finalisation de projets et plans de développement avec le soutien de la FIFA et/ou de la CAF en matière de football de jeunes, de détection et de développement des talents, de coaching, etc. Selon Lazare Banssé, la plupart de ces projets et plans de développement sont en cours de réalisation ou connaitront bientôt un début d'exécution.

Cependant, le président de la FBF reconnait que le bilan aurait pu être encore plus brillant si le comité exécutif ne s'était pas perdu dans des mésententes qui l'ont éloigné des promesses de ses engagements. " Nous devons, individuellement et collectivement, assumer nos fautes.

Me concernant et en toute humilité, je ne renie pas ma part de responsabilité. Je n'ai pas toujours su traduire en actes mon message de clôture de l'assemblée générale élective de 2020, en étant porteur des valeurs que j'y avais défendues et qui me restent si chères. Sont de ces valeurs cardinales, la cohésion et le rassemblement dans la confiance et la franchise, le travail dans l'exigence du résultat, le don de soi dans le respect des autres et de leur différence ", s'est-il adressé aux membres de la famille du football national.

La LONAB se retire du championnat

A ses co-membres statutaires, Lazare Banssé les a invités à relever ensemble les défis parmi lesquels, l'érection urgente d'un siège et d'un complexe sportif, la maitrise du calendrier des compétitions, la mise en place d'une compétition crédible des petites catégories, l'acquisition d'infrastructures sportives en quantité et de qualité, le financement durable des activités et du fonctionnement des structures, la révolution des modes de gouvernance et de gestion, la transformation du modèle économique des clubs. "

Tout cela n'est envisageable et réalisable sans un environnement apaisé et bâti sur l'exigence de regarder dans la même direction ", a précisé Lazare Banssé. L'Assemblée générale a été l'occasion pour le président Banssé de traduire sa gratitude au ministre Abdoul Wabou Drabo et au président du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB), Jean Yaméogo, pour leur implication dans la résolution des différends qui ont miné le comité exécutif.

" Je prends l'engagement de travailler pour la réalisation des conclusions de la médiation issue du CNOSB et de son président", a-t-il promis. Autre point majeur de l'Assemblée générale a été l'annonce du retrait de la LONAB, sponsor officiel du championnat national de football l'an dernier. Selon Lazare Banssé, c'est par courrier que la nationale des jeux de hasard a signifié son retrait.