Cote d'Ivoire: Gestion des systèmes d'informations- Une société d'Etat reçoit son rapport d'audit

Le mercredi 03 août 2022 a été marqué par la remise officielle des rapports de l’audit de sécurité des systèmes d’information de la Gestoci par l’Autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire, Artci). Cette cérémonie s’est tenue au sein des locaux de la Société de gestion des stocks en Côte d’Ivoire, (Gestoci).

Ce en présence des Directeurs généraux des deux entités. Dans une note destinée à la presse du régulateur dont nous avons eu copie, au cours de cette rencontre, M. Jacques Tanoh Beugré, Chef de Département Audit des systèmes d’information et de la sécurité des réseaux à l’Artci, dans sa présentation a passé en revue, les constats et recommandations résultant de la mission d’audit de sécurité qui s’est déroulée du 09 au 27 novembre 2021. Cette mission couvrait deux types d’audits dont l’audit organisationnel et physique, et l’audit technique notamment l’audit de vulnérabilités et test d’intrusion.

L’objectif de cet audit de sécurité et des actions à entreprendre est de doter le Système d’Information de la Gestoci de capacités défensives.

Suite à l’audit, ces actions permettront de contribuer à la création d’un environnement de confiance et de sécurité propice au développement de la société de l’information de la Gestoci, notamment en évaluant le niveau de maturité de son Système d’information, en vérifiant l’efficacité de sa politique de sécurité de son Système d’information mis en place, en testant la résistance de son Système d’information par la simulation d’attaques dans des conditions réelles, en mettant en œuvre les actions correctrices et en améliorant son système de management de la sécurité et de ses performances.

Cet audit s’appuie sur les dispositions réglementaires de l’article 50 de la Loi N°2013-546 relative aux transactions électroniques et du décret n°2021-917 du 22 décembre 2021 définissant les procédures d’audit, de contrôle et de certification, a indiqué Mme Namahoua Touré, Directeur général de l’Artci lors de son allocution.

Ce décret stipule que les organismes relevant du secteur public et privé doivent régulièrement se faire auditer afin de contribuer à l’amélioration du niveau de sécurité du cyberespace national. Mme Namahoua Touré a également félicité la Gestoci d’avoir fait le choix de placer la sécurité de l’information au centre des préoccupations prioritaires de son institution en mettant en œuvre des politiques managériales, des infrastructures et des projets spécifiques afin de garantir au mieux la sécurité de son Système d’Information.

Satisfait, le Directeur général de la Gestoci, M. Ibrahima Doumbia a rassuré les participants de la mise en œuvre, avec attention et rigueur, des recommandations de cet audit et a remercié l’Artci pour son appui et la disponibilité de ses équipes.