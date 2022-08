Cote d'Ivoire: RAVIART-" Affaires des 49 militaires ivoiriens emprisonnés au Mali " - L'Archevêque Marie-Daniel Dadié invite à prier pour que le Mali et la Côte d'Ivoire trouvent une solution

La montée de la Vierge Marie au ciel a été célébrée avec faste et solennité au sanctuaire Notre Dame de la Divine de Raviart dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 août 2022. Une célébration qui a drainé plus de cinq mille (5000) pèlerins. Et vu la présence effective du couple Jeannot Ahoussou-Kouadio qui s'est joint aux pèlerins pour magnifier et glorifier la Vierge Marie.

Cette nuit de prières et de louanges a été conduite par l'Archevêque émrite de Korhogo, Marie-Daniel Dadiet, venu spécialement pour la circonstance. " Quand je vois ce sanctuaire, j'ai l'impression de me retrouver à Lourdes ", a-t-il déclaré à l'entame de son homélie.

Mgr Marie-Daniel Dadiet a invité les fidèles chrétiens à faire confiance à la Vierge Marie et surtout à s'inspirer des qualités qu'elle incarne. " Nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes invités à être humbles et à persévérer (... ). En priant la Vierge Marie, nous devons nous attacher à Jésus et à Dieu qui nous a créés à son image ".

L'archevêque de Korhogo a, par ailleurs, exhorté les pèlerins à cultiver l'amour véritable et à promouvoir la paix et la cohésion sociale.

A propos des 49 soldats ivoiriens détenus en prison au Mali, il leur a également demandé de prier. " Il faut qu'on prie pour que la Côte d'Ivoire et le Mali, qui sont deux pays frères, trouvent une solution. Et si une solution est trouvée, ça fait le bonheur des ivoiriens, des Maliens et des amis de la Côte d'ivoire. Alors, j'invite tous les ivoiriens à prier. Que nous soyons musulmans ou chrétiens, nous devons tous prier ", a-t-il encouragé.

Quant à Jeannot Ahoussou-Kouadio, la célébration de l'Assomption au milieu des siens est une tradition. " Depuis 1995, à chaque fête de l'Assomption, je suis ici dans mon village pour célébrer notre maman du ciel ", a-t-il indiqué.

A l'occasion de cette veillée de l'Assomption, le président du Sénat a rendu témoignage de la manifestation de l'amour de la Vierge Marie dans sa vie au moment de la difficile épreuve de 2020. Il a invité les pèlerins à avoir foi en celle que " Dieu a choisie pour se manifester à l'humanité ". Cette année, le sanctuaire Notre Dame de la Divine Miséricorde de Raviart a connu une forte mobilisation de pèlerins. Le Père Jean-Claude Atsain, curé de la paroisse de Raviart et recteur dudit sanctuaire, s'est dit satisfait de cette fréquentation. " Pour nous, c'est une grande joie de rassembler autant de monde pour la célébration de l'Assomption. C'est l'occasion pour nous de continuer à faire la promotion du sanctuaire de Raviart. Cette année, nous avons franchi un palier et nous pensons que la Vierge Marie est vraiment en train de faire un travail remarquable pour que ce sanctuaire soit mieux connu et mieux fréquenté ", s'est réjoui le curé de Raviart.

Le sanctuaire Notre Dame de la Divine Miséricorde de Raviart a été fondé en 1995 à l'initiative du Révérend Père Michel Bafland, alors curé de Raviart. Cette grotte mariale a été déclarée lieu de pèlerinage diocésain et d'obtention d'indulgences par Mgr Siméon Ahouanan, ancien évêque de Yamoussoukro, le 31 décembre 1999. Ce sanctuaire est aujourd'hui doté de nouvelles commodités afin d'accueillir les pèlerins du monde entier.