Cote d'Ivoire: Enseignement technique - 100 élèves et étudiants en route pour le Ghana pour des stages pratiques et cours intensifs d'anglais

Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, N'Guessan Koffi, a hâte d'atteindre les objectifs assignés à son département.

Seulement deux semaines après la signature d'un accord-cadre de coopération entre le METFPA et NDuom School of Business and Technology, une université située dans la ville ghanéenne d'Elmina, 100 élèves, étudiants et apprenants de l'Ecole de Boulangerie-Pâtisserie de Yamoussoukro, du Lycée professionnel hôtelier d'Abidjan et du Centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon s'apprêtent à rallier le Ghana, du 20 août 2022 au 10 Septembre 2022, pour des stages pratiques et des cours intensifs d'anglais.

Hier jeudi 17 août 2022 à l'Amphithéâtre B du Lycée technique d'Abidjan, le ministre a rencontré les 100 premiers bénéficiaires de cet important programme de formation des élèves et étudiants du METFPA en anglais. Il en a profité pour prodiguer des conseils aux apprenants.

" (... ) Ce que nous allons faire maintenant, je l'ai déjà fait à l'INP-HB de Yamoussoukro. En tant que directeur général de l'INP-HB, j'avais signé une convention avec une dizaine d'écoles polytechniques du Ghana.

Car, je sais que nous les francophones ce que nous avons en moins par rapport aux anglophones, c'est la langue anglaise. L'anglais est la langue du milieu des affaires, c'est la langue du business " a-t-il expliqué. Précisant que l'objectif de son département en organisant ces stages et cours intensifs d'anglais est de rendre opérationnels et compétitifs les élèves et étudiants sur le marché de l'emploi.

Cette formation, a insisté le ministre, est entièrement gratuite. " Le transport, le logement, le petit déjeuner, le diner... tout est pris en charge. Je veux que vous soyez des jeunes bien formés ", a souhaité le ministre N'guessan Koffi. Avant de demander aux cent bénéficiaires du programme de se considérer, durant leur séjour, comme des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à l'étranger et de respecter les institutions et les règles du Ghana.

Il est bon de noter que ce sont 34 élèves de l'Ecole de Boulangerie-Pâtisserie de Yamoussoukro, 33 étudiants du Lycée Professionnel Hôtelier d'Abidjan, 33 élèves du Centre multisectoriel Mohamed VI, 4 encadreurs et un infirmier constituent cette première vague des élèves et étudiants du METFPA qui ont été retenus pour ces stages pratiques et cours intensifs d'anglais en terre ghanéenne.