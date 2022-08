Cote d'Ivoire: Assemblée générale du MGC - Le parti de Simone Gbagbo se veut une alternative crédible pour les ivoiriens

Le nouveau parti de Simone Gbagbo en gestation se veut une alternative crédible pour les Ivoiriens. L'assemblée générale extraordinaire du Mouvement des Générations Capables (MGC) devant aboutir à sa transformation en parti politique, s'est ouverte hier vendredi 19 août à son siège, sis à la Riviera Golf. En présence de l'ex-Première dame elle-même et des représentants de plusieurs partis politiques de l'opposition comme le FPI, le COJEP, l'URD, l'AIRD et le RPP.

La cérémonie a débuté par une conférence inaugurale prononcée par le président du comité scientifique, Dr Traoré Dominique, au cours de laquelle il a porté un regard critique sur le développement à l'occidental adopté partout en Afrique.

Selon lui, s'il a permis de répandre partout " la prospérité matérielle, le confort ", il est porteur, à l'en croire, des maux engendrés par la dictature de l'ultralibéralisme planétaire dont les maux sont, entre autres, la surconsommation et la recherche de besoins sans cesse renouvelés ; la destruction des solidarités traditionnelles ; l'individualisme et les discriminations sociales avec une minorité de plus en plus riche face à une majorité de plus en plus pauvre, etc.

" Ce type de développement que l'on continue de prôner dans de nombreux pays et en Côte d'Ivoire n'est pas éthique et viable ", a-t-il souligné. Avant de poursuivre : " Par ailleurs, la conception techno-économique du développement (indice de croissance, de revenus, de prospérité, statistiques, PIB, PNB, etc.) lui fait perdre l'essentiel : l'Humain ", a-t-il ajouté. D'où, selon lui, l'impérieuse nécessité d'inventer nos propres concepts du développement et les rendre opératoires.

" Nous voulons proposer un modèle de développement global et harmonieux qui concilie développement économique et justice sociale ", a-t-il soutenu. Kraidy Marie-Claude, coordonnatrice nationale du MGC, a signifié que le mouvement a décidé de se muer en parti pour une plus grande efficacité. " MGC entend transformer les mentalités sur la base des vertus cardinales. Il s'agit d'en faire l'outil de transformation efficace de notre société ", a-t-elle martelé.