Cote d'Ivoire: AZAGUIE - Une association de jeunes Burkinabè choisit le sport pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale

Le sport comme vecteur de la paix et de la cohésion. L'Association des Jeunes Burkinabè et Amis pour la Promotion de la Paix et du Sport (AJBASP) a organisé un tournoi inter-villages à Azaguié Ahoua pour promouvoir la paix et la cohésion dans les différents villages de cette localité.

Le dimanche 14 août 2022, à l'occasion de la finale de ce tournoi parrainé par le député Alain Ekissi, M. Timothée Nikiéma, coordonateur du tournoi, s'exprimant au nom de Moumouni Bargo, président de l'AJBASP, a donné les raisons de cette initiative.

" En raison des difficultés de voisinage ou de cohabitation à Azaguié, ce tournoi a été pensé, planifié et organisé dans le but de vous montrer, vous, jeunes d'Azaguié, qu'il faut accepter l'autre comme votre frère, votre égal. Au cours de ce tournoi, vous avez affronté, sans distinction et sans rancœur, chaque équipe. Sur le terrain, vous avez fait preuve d'une parfaite harmonie. Azaguié donne ainsi l'image d'un peuple uni, debout et jaloux de sa tradition de grande hospitalité ", a-t-il salué.

Pour sa part, le parrain Alain Ekissi a félicité les jeunes qui ont réussi l'exploit, pour la première fois depuis plusieurs années, de tenir un derby sans échauffourées. " Si j'ai associé mon image à cette célébration de la paix et de la tolérance, c'est parce que je crois en la jeunesse et surtout en celle d'Azaguié, capable de changement et d'amour. Je félicite l'AJBASP qui a réalisé une excellente initiative ", a déclaré le parlementaire, avant de procéder aux récompenses.

C'est l'équipe Favelas, après les deux mi-temps stériles, qui est sortie vainqueur de la finale devant Plaque. Elle a remporté les tirs au but sur un score de 5 à 4.

Plus tôt dans la journée, l'association a fait dans l'humanitaire en offrant à la maternité d'Azaguié, des produits d'entretien d'une valeur de 100.000 FCFA. Dao Maïmouna