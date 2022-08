Cote d'Ivoire: Festival des arts et cultures des 3A - Pr Henriette Dagri-Diabaté à l'honneur

Le rideau est tombé, le samedi dernier, à Jacqueville sur la 4è édition du Festival des arts et cultures des 3A (Aladjan-Ahizi-Akouri). Parrain de cette édition, Robert Beugré Mambé, ministre-gouverneur du district d'Abidjan, a rendu un vibrant hommage à la Grande Chancelière de l'Ordre national, Pr Henriette Dagri-Diabaté, digne fille de la région.

Selon lui, l'historienne de renommée et ex-ministre de la Culture, est un symbole de la rigueur et de la fidélité qui a consacré sa vie au service de la Côte d'Ivoire et de Jacqueville. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, elle mérite d'être célébrée tous les jours vu ses efforts pour la cohésion et l'unité dans sa ville natale.

"La Grande Chancelière pense toujours Jacqueville. Chaque fois que je vais la voir, elle me parle de Jacqueville et de la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'ensemble nous la magnifiions. Car, c'est une grande dame. Elle constitue surtout une véritable chance pour Jacqueville ", a-t-il affirmé sous les applaudissements. Avant de saluer les initiateurs du festival qui permet de mettre en lumière et de pérenniser les arts et les cultures des trois peuples que sont les Aladjan, les Ahizi et les Akouri.

Prenant la parole, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a embouché la même trompette d'hommages à la Grande Chancelière et d'exhorter les uns et les autres à maintenir le cap de la valorisation du patrimoine culturel des 3A.

"Madame la Grande Chancelière, vous êtes un modèle de patriotisme culturel, d'altruisme et de créativité. Vous êtes notre modèle, notre référence et notre fierté. Je voudrais exprimer toute ma joie de faire partie de ces personnes qui ont le privilège de marcher dans les sillons que vous avez tracés pour faire de notre culture, au-delà de nos frontières, une référence ", s'est-elle félicitée.

Tout en insistant, auprès de la commissaire générale du festival, Dagri Géneviève épouse Aka, afin qu'elle s'arme de courage pour poursuivre l'aventure qui portera la culture de la région des 3A au firmament.

Il faut noter que le festival a débuté le 9 août dernier. Il a été meublé par des courses de pirogues, un tournoi de maracana, des concours Awoulaba et gastronomiques et surtout le défilé des générations. Et, Jacqueville, à travers une forte mobilisation de ses populations, a connu une effervescence.