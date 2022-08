Congo-Kinshasa: Narratif ?

Combien de temps prend généralement la mise en place d'une politique novatrice au profit d'un peuple ? Cette question mérite d'être ainsi posée étant donné que le régime en place a suffisamment montré ses limites dans la réalisation de grands projets ou programmes à impact visible. Le manque de suivi et les détournements de fonds ont absorbé tout ce qu'il y a eu comme volonté affichée pour l'instauration d'un véritable changement de narratif qui se révèle comme un slogan à l'instar du fameux "Le peuple d'abord". Certes, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, il y a eu des actions palpables, mais le plus dur reste à faire.

Le social du peuple ne fait que s'empirer. La ménagère préfère de plus en plus le sachet que son panier d'autrefois. Plusieurs initiatives entreprises demeurent soit inachevées, soit mal exécutées. C'est le cas de fameux projets Kinshasa zéro trou, Tshilejelu, KinElenda et tant d'autres programmes qui, pour la plupart, ont été financés par la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque mondiale... Les étudiants et les vendeurs des avenues Itaga et Lac Moero, eux, ajouteront sans doute le fameux programme Transacadémia, les homes, toujours fermés, à l'Université de Kinshasa ainsi que le fameux projet de modernisation du Marché central, resté depuis plus de deux ans dans le format maquette.

Terrible ! Quant à l'opération Kinshasa zéro trou, le bilan est quasiment mitigé au regard des fonds décaissés. A quelques jours de la saison pluvieuse, plusieurs avenues sont dans état de délabrement avancé. C'est le cas de l'avenue Lumumba, au quartier Mombele, dans la commune de Limete, le rond-point Gambela à Kasa-Vubu, l'avenue Bolenge à Masina, etc. Les exemples sont légions.

Ceci prouve à suffisance que Félix Tshisekedi a besoin d'un nouvel entourage constitué essentiellement de véritables visionnaires et hommes d'Etat pour parvenir à accomplir sa mission en tant que Président de ce vaste pays aux urgences multiples. Pour l'heure, le peuple veut des actions concrètes. Halte aux changements cosmétiques !