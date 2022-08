Congo-Kinshasa: L'Honorable Emmanuel Musukulu Barande a palpé les réalités vitales dans plusieurs villages du territoire de Bulungu

Pendant les vacances parlementaires, l'Honorable Emmanuel Musukulu Barande, député national élu du territoire de Bulungu dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), a tenu à rencontrer les populations de plusieurs villages de trois secteurs : Niadi-Nkara, Imbogo et Kipukas. Les doléances de ces populations seront analysées et insérées dans le rapport des vacances parlementaires. Pour ce faire, accompagné des membres de la coordination de la ''Fondation Musukulu", ce député a pris le temps de sillonner plusieurs villages à l'instar de ce qui a été fait en février dernier. C'était donc la continuité de ce qui était amorcé.

"Chaque fois lors qu'on est en vacances parlementaires, il nous est demandé de rentrer chacun dans sa circonscription électorale pour rencontrer la base et avoir toutes les doléances relatives à leurs vies.

Pour cela, mon équipe et moi, nous avons sillonné plusieurs villages afin de dialoguer avec cette base.

Lors de la prochaine rentrée parlementaire, nous amènerons les besoins de cette base au gouvernement central en vue de trouver des solutions idoines", a déclaré l'Honorable député devant la population d'Inimi, un des villages du secteur Niadi-Nkara et devant d'autres populations rencontrées.

A chaque prise de parole, l'honorable député a incité la population au travail, à la culture de la paix... Il a invité surtout les jeunes à bannir le banditisme communément appelé "Kuluna" en RDC.

Parmi les villages visités nous pouvons citer : Mungala, Bunzi, Kulumpia, Mayala, Nsama-Nsama, Elomo, Kikongo, Mbanza, Mitshiakila, Kimvula, Mavunda, Musangu-Mangala, Binkulu, Tshiangobo, Kinku, Pulukusu, Mbidila, Inimi, Masengi, Nsiembele, Mayoko Niadi, Mukolo, Elomo-Mukolo, Musiala, Eyene, Dwa, Mbelo-Kazaka, Mukulubiala, Mbele-Mbele, Niabada, Mukulu-Mutoy, Ekubi 1, Ekubi 2, Mikingi-Ekubi, Ntshiadana etc.

A Inimi par exemple, la population, par la voix du chef du village Somo Maurice, a présenté un mémo en ces termes : "Nous la population d'Inimi, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre village.

Pour le développement de notre contrée, nous vous demandons de nous aider pour ce qui suit : 1. Améliorer les sources d'eau potables ; 2. Equiper notre centre de santé ; 3. S'impliquer pour que les écoles primaires et secondaires de la contrée soient mécanisées ; 4. Augmenter le nombre des cantonniers car les routes à ouvrir et à entretenir sont longues... Veuillez nous permettre de dire aujourd'hui en lungala "Papa aye, nzala esili" (Papa est arrivé, nous n'aurons plus faim). Que le bon Dieu soit avec vous ; qu'il vous protège pendant votre séjour".

Il sied de signaler que les problèmes soulevés par la population d'Inimi sont quasiment les mêmes pour l'ensemble des villages visités. A cela s'ajoutent le problème des routes de dessertes agricoles ; le manque d'hôpitaux et de maternité ; les mauvaises conditions dans lesquelles étudient des milliers d'élèves du primaire et du secondaire ; le problème des ponts à jeter sur certaines rivières etc.

La Fondation Musukulu et ses actions

Cette tournée a été une occasion propice pour l'Honorable afin de présenter à la population la structure de développement dénommée ''Fondation Musukulu Barande". C'est une ASBL (Association sans but lucratif) qui s'adonne aux travaux de développement.

"Nous venons avec un vent nouveau. Nous différents villages doivent changer et se développer. A travers cette fondation, nous allons ensemble réaliser beaucoup d'actions à travers plusieurs domaines de vie : agriculture, infrastructures ; santé, environnement, éducation etc. Concernant l'élevage par exemple, nous allons élever les porcs.

Chaque village et famille devrons avoir, petit à petit, des porcs à élever, car ce type d'élevage rapporte beaucoup d'argents. La "Fondation Musukulu" devra s'occuper de cet aspect.

A cela s'ajoute, la technologie appropriée pour les mamans en fabriquant des savons, des pains améliorés, des parfums, des jus... . qui seront commercialisés. Je voudrais vous apprendre comment pêcher au lieu de vous donner des boissons déjà pêchés", a-t-il fait savoir aux différents sites.

Il y a lieu de noter que depuis sa genèse, il y a plus d'un an, la "Fondation Musukulu" a déjà réalisé plusieurs actions : le don des vareuses et ballons à 114 villages du secteur Niadi-Nkara ; le don des médicaments aux différentes structures sanitaires de la contrée ; l'ouverture de plusieurs tronçons routiers afin de permettre l'évacuation des produits agricoles ; la remise des programmes scolaires et documents à plusieurs écoles ; la pacification du conflit entre Mpene et Mibiere etc.