Congo-Kinshasa: Reconduite à la tête de l'ARE - Sandrine Mubenga remercie Tshisekedi pour lui avoir réitéré sa confiance !

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tsholombo, a signé depuis le 30 juillet dernier, une Ordonnance portant réaménagement au sein de l'Autorité de régulation du secteur de l'Electricité (ARE), qui passe désormais d'une seule direction générale à un conseil d'Administration. L'ARE aura désormais à sa tête Mme Sylvie Olela Odimba comme président du conseil d'Administration. Elle garde également son poste de Directeur Général et sera secondée par M. Marco Kuyu, nommé Directeur général adjoint.

Très reconnaissante, Mme Ngalula a, dans un twitt, exprime sa gratitude au Chef de l'Etat pour la confiance renouvelée.

Le professeur Ngalula Sandrine dirige l'ARE depuis le 17 juillet 2020. Pendant plus de deux ans, elle s'est battue pour relever le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité, afin d'atteindre les objectifs poursuivis par la Loi n°14/011 du 17 juin 2014, relative à ce secteur. Mme Ngalula a travaillé dans l'esprit de matérialiser la vision du président de la République, qui veut rendre le domaine de l'électricité attractif pour les investissements, de nature à favoriser l'émergence énergétique nationale.

Commémorant fin juillet dernier, les deux ans de la création de cette entreprise, Ngalula Mubenga a montré et démontré dans un auditoire de plusieurs partenaires, comment elle a réussi à poser les jalons, à mettre en place une base solide de régulation du secteur stratégique congolais de l'électricité. Pour la suite, elle a placé très haut son orbite de manière à ajouter à la Rdc une puissance importante d'énergie de plus de 3280 MW d'ici à 2030.

Un très bon travail qui n'a pas empêché Félix-Antoine Tshisekedi de la laisser continuer à bosser pour le Congo.

Quid de Me Kuyu, le DGA de l'ARE ?

Si pendant deux ans Mme Ngalula a travaillé seule, elle sera secondé, pour la poursuite de son mandat, par Me Marco Kuyu, nommé Directeur Général adjoint.

Qui est Me Marco Kuyu ? Me Marco Kuyu est licencié en droit privé patrimonial de l'Université Libre de Bruxelles (Belgique, 2006). Personnalité éclectique, il s'est spécialisé en Droit public et administratif à la même Université (ULB, 2007), et il détient en outre un Juris Doctoris de l'Université d'Ottawa (Canada, 2014). Au moment de sa nomination, Me Kuyu était consultant juridique auprès de l'ARE, où il a assisté l'Etablissement dans l'arbitrage et la conciliation des différends entre abonnés et opérateurs du secteur, ainsi que dans la revue de textes légaux et réglementaires à mettre en place dans le secteur de l'électricité.

Ses domaines d'expertise sont le droit des contrats et transactions commerciales internationales, l'arbitrage de différends commerciaux, le droit public et administratif, le droit de l'électricité, le droit fiscal et son contentieux, le droit des télécommunications. Il a donc pour mission d'assister le DG de l'ARE à relever le grand défi de la mise en place d'une régulation moderne du secteur de l'électricité en RDC, lequel répondra aux meilleurs standards internationaux du domaine.