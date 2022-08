Afrique Centrale: Attaque de la centrale hydroélectrique à l'Est du pays - Eve Bazaïba accuse le Rwanda au comité des Ministres des Lacs Equatoriaux du Nil

Le bombardement effectué par le groupe terroriste M23, soutenu par le Rwanda, du barrage hydroélectrique Rwanguba a été exposé le vendredi 19 août 2022 au Comite des Ministres des Lacs Equatoriaux du Nil (NELCOM) par la Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba. C'était en marge de la 25ème Réunion des Ministres de cette structure sous-régionale de l'Initiative du Bassin du Nil (IBN) tenue à Dar-es-Salam en Tanzanie. Pour Bazaïba, ces actes qu'elle qualifie de barbarie et de sabotage d'un ouvrage d'utilité publique destiné à fournir de l'électricité à la population congolaise sont la preuve que le Rwanda qui est membre de NELCOM n'a plus de considération de la vie humaine et pour le développement de l'Initiative du Bassin du Nil.

Elle a rappelé à cette occasion que cet ouvrage est le fruit de la coopération entre l'Union Européenne et la République démocratique du Congo, en construction dans le Parc National des Virunga, au Nord-Kivu. Et, il devrait permettre, à terme, de produire plus de 42.000 MW d'électricité au bénéfice de la population de l'Est de la RDC. Pendant ce temps, souligne Eve Bazaïba, la RDC constate une curieuse indifférence des autres pays de l'Initiative du Bassin du Nil. D'où, la RDC recommande à la Tanzanie, pays hôte, et au Kenya qui Présidera désormais à la destinée du comité des Ministres des Lacs Équatoriaux du Nil (NELCOM) de jouer pleinement leurs rôles afin que le Nil soit un espace de paix et non des guerres.

"Face au réchauffement climatique et grâce à son potentiel environnemental au sein du bassin du Congo, la RDC se positionne comme pays-solution et aspire d'évoluer dans un environnement pacifié en vue de jouer pleinement son rôle pour la survie de l'humanité toute entière. Je voudrais aussi rappeler que sans les forêts de la RDC, il n'y aura pas une seule goutte d'eau dans toute la partie Est de l'Afrique. La RDC est aussi une source du Nil qui nous uni aujourd'hui. C'est ainsi que la RDC adopte et adoptera toujours une approche pacifique dans les relations de bon voisinage. C'est ainsi que le comportement pacifique de mon pays, ne doit pas être interprété comme une faiblesse mais, plutôt un signe de sagesse", a martelé Eve Bazaïba.

Et d'ajouter que la RDC renouvelle son engagement en faveur de l'Initiative du Bassin du Nil et sa confiance à tous les pays membres.

Il y a lieu de souligner que la République Démocratique du Congo qui assurait cette Présidence depuis le 30 Juin 2021 à travers la Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Environnement et du Développement durable Eve Bazaïba cède donc le flambeau à un pays frère qui est le Kenya.

Dans son mot de fin mandat, Eve Bazaïba a épinglé quelques réalisations de plusieurs projets sous la Mandature RD. Congolaise dont :

Le Projet Régional hydroélectrique des chutes de Rusumo (80 MW) qui, au cours de mandat de la RDC, en tant que Présidente du Conseil des Ministres et Président du Comité Consultatif Technique, a soutenu NELSAP-CU notamment, en donnant un vent nouveau au projet Régional hydroélectrique des chutes de Rusumo alors qu'il entrait dans la phase critique de finition des travaux.

Sa construction est donc passée de 75% en juin 2021 à 93% en juin 2022.

Le Chef de projet étant le poste le plus élevé, pendant son mandat, la RDC a aidé NELSAP-CU à gérer parfaitement le vide laissé par l'ancien chef de projet qui avait démissionné en décembre 2021.

Le Projet Rusumo est un projet complexe qui regroupe trois pays (Rwanda, Burundi et Tanzanie) et implique un investissement financier substantiel de plus de 340 millions USD de la part de la Banque mondiale.

Autres projets d'Electricité

Sous le leadership de la RDC, NELSAP-CU a lancé quelques projets dont :

La Faisabilité de l'interconnexion électrique Ouganda- Sud Soudan : Ce projet comprend l'interconnexion des réseaux électriques de l'Ouganda et du Sud Soudan via une ligne de transport d'électricité de 400 kV de Nimule (Ouganda) à Juba (Sud Soudan) sur une distance de 170 kilomètres ;

-l'interconnexion électrique Ouganda-RDC : en février 2022, NELSAP-CU a signé des contrats avec les deux entreprises qui mènent actuellement la mise à jour de l'étude de faisabilité, la conception détaillée, la préparation des documents d'appel d'offres, les études d'évaluation de l'impact environnemental et social ainsi que le plan d'action de réinstallation pour la RD Congo - Interconnexion électrique ougandaise qui va de Nkenda en Ouganda à Beni, Bunia et Butembo dans l'est de la R.D. Congo. Il s'agit donc d'une ligne de 220 kV sur une distance de 396 kilomètres.

Appui institutionnel pour des meilleures performances budgétaires et physiques à l'ère post-Covid

Lorsque la RDC a pris le leadership de NELCOM, la pandémie de Covid-19 était à son apogée et cela nécessitait du dynamisme et de la créativité dans les méthodes de travail. À cette époque, le budget et les performances physiques de NELSAP pour l'année précédente étaient d'environ 60%. " Grâce à nos Experts (TAC), la RDC a aidé l'institution à concevoir diverses stratégies d'adaptation qui ont atteint 81,3 % de performance budgétaire ", s'est-elle réjouie.

Efficacité Opérationnelle du NELSAP-CU

Le mandat de l'équipe dirigeante, y compris celui du Coordonnateur Régional, avaient expiré ou allaient arriver à expiration. Tout en tenant compte de la compétence, du professionnalisme et de l'équilibre entre les pays, la RDC a soutenu NELSAP-CU tout au long de cette transition et tous les postes clés ont été pourvus à ce jour selon la Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Environnement et du Développement durable.

Il faut noter que l'initiative du Bassin du Nil (IBN) est un partenariat intergouvernemental de 10 pays riverains du Nil dont le Burundi, la RDC, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Sud-Soudan, le Soudan, la Tanzanie, et l'Ouganda. L'Erythrée y participe en tant qu'observateur.

La vision de l'IBN consiste à la gestion durable des ressources en eau du Nil en vue de soutenir le développement socio-économique des pays membres.