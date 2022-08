Sénégal: [Roman] - " De toi à moi " de Marie Cabou : Le revers de l'amour

Passionnée par la lecture et l'écriture, l'écrivaine Marie Cabou vient de faire paraître aux Editions Baobab son premier roman. " De toi à moi " plonge dans une idylle entre Syma et Aladji, un amour passionnant au goût inachevé qui sera marqué par une rupture douloureuse.

En amour, pour trouver le délicat équilibre du bonheur, il faut savoir faire de sorte que le négatif ne surpasse point le positif. Mais cette recherche de l'idéal rencontre parfois, malheureusement, la réalité de la vie qui corrompt l'enchantement tant rêvé dans un couple. Dans son premier roman, l'écrivaine Marie Cabou met en scène une histoire passionnante invitant à méditer sur le sens même de l'amour. Cette dualité, ce conflit entre le cœur et la raison au sein d'une personne. Sentiment et concept universel, l'amour demeure une question complexe dont il est presque impossible de saisir. " De toi à moi " paru aux Editions Baobab est la peinture d'une relation amoureuse qui, malgré son intensité, finit mal. Cœur en lambeaux, douleurs, pleurs et complaintes... saturent la fin de cette belle aventure conçue dans la douceur d'une soirée parisienne où il y a eu, pour la première fois, la rencontre entre les deux âmes.

Le récit, à travers la première personne du singulier, évoque la relation entre le personnage principal Syma et son compagnon Aladji. En rencontrant ce dernier, la dame de cinquante ans, qui vit en France avec son fils de 15 ans, pensait pourtant trouvait enfin l'amour de sa vie. Et cela, malgré son âge. Mais, c'était sans compter avec l'impitoyabilité du destin. Après avoir vécu des moments d'affectation forts, de bonheur féerique, Syma est larguée par son amant, à la surprise générale. La désillusion est totale. C'est le revers de l'amour. Un sacrilège fait aux projets et aux promesses.

Pourtant, la belle dame rêvait d'une relation d'éternité avec celui qu'elle aime " au-delà des étoiles ", celui qu'elle a aimé d'un " amour inconditionnel ". Le changement brusque de Aladji provoque une onde de choc terrible chez Syma qui n'a plus que ses yeux pour pleurer. Son homme a décidé de la quitter pour une autre. Il a choisi de rejeter cet amour " intense pour les plaisirs de la chair ". Aveuglée par la force de la passion, sa conjointe va " ressentir tant de souffrances, non pas " pour elle-même, " mais surtout pour lui, qui pour les plaisirs ponctuels, lui tourne aujourd'hui le dos à cause d'une autre femme qu'il pense aimer ".

Thème classique de l'amour

Elle souffre aussi pour sa famille qui avait déjà conçu des liens si particuliers avec son amant. D'ailleurs, pour n'avoir pas vécu avec son père, son fils Momo voyait même en tonton Aladji le papa qui lui manquait depuis des années. Malgré la déception qu'elle a subie, Syma va reconstruire son cœur et elle finit même par pardonner à son amant. Dans cette œuvre, l'écrivaine sénégalaise Marie Cabou revient sur le thème classique de l'amour, mais avec une approche pédagogique destinée à toutes les générations, car on aime à tout âge.

L'histoire de Syma et de Aladji est celle de milliers de femmes et d'hommes qui, souvent, en espérant trouver l'amour de leur vie, tombe sur des partenaires aux intentions inavouées. C'est alors le début d'une descente aux enfers à travers de longues nuits d'insomnie et de douleurs. S'il est presque impossible d'échapper aux flèches de Cupidon, l'auteur révèle l'importance d'être bien entouré par la famille, les amis. Dans sa détresse, Syma a été très vite sauvée par la solidarité familiale qui s'est construite en un laps de temps. Le soutien de sa famille et sa foi en Dieu ont été les éléments déterminants lui permettant de panser vite ses blessures. Dans son livre, Marie Cabou lève aussi un coin du voile sur la rupture amoureuse, engageant une vision de la société, mais aussi de la famille.

Dans ce roman de 106 pages, l'auteur, au-delà de narrer une histoire passionnante que partagent deux âmes, a voulu mettre le relief sur une femme forte. Une dame de fer qui, en dépit des douleurs que suscite la trahison, a résisté pour reprendre sa vie en main, poursuivre son petit bonhomme de chemin. Syma a continué de nourrir la ferme conviction que l'amour " véritable et inconditionnel est au bout de son chemin ". Dans " De toi à moi ", nous fait découvrir le portrait d'une femme téméraire, avec un fort caractère ; une femme combattante et de principe.

Née à Dakar, Marie Cabou a passé son adolescence en France. L'écrivaine est passionnée de danse, de musique et de mannequinat. Elle a été animatrice de radio, puis présentatrice-vedette du journal " Maïsha Tv ", première chaîne panafricaine basée au Mali, et dédiée aux femmes. Ce récit marque ses débuts prometteurs dans l'univers romanesque.