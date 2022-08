Cote d'Ivoire: Enigme de l'invention de l'alphabet - Le professeur Akiri Sylla présente les résultats de ses recherches

" L'alphabet : L'énigme résolue ". C'est le thème de la conférence de presse de présentation des résultats de recherches du professeur de littérature française Akiri Sylla. C'était le vendredi 12 août 2022 à Cocody, en présence de nombreux universitaires, étudiants et hommes de culture. Dans son exposé, le professeur Sylla, maitre-assistant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a souligné qu'il s'agit de faire part à la communauté nationale et internationale d'une découverte scientifique majeure. Il a expliqué que depuis 3000 ans, on cherche à savoir ce que les signes de l'alphabet sont ; ce que leurs noms signifient ; qui les a créés ; à quelles fins. Selon lui, ce sont ces différentes informations que ses recherches d'une dizaine d'années ont permis de découvrir.

" Je livre le contenu au monde universitaire et à l'ensemble de la communauté. Car une des fonctions de l'université est de conduire la science et le savoir. Une fois que nous avons obtenu un savoir, nous sommes tenus de le donner à l'Etat de Côte d'Ivoire et au reste de l'humanité, afin que la science continue d'évoluer et de progresser ", a-t-il déclaré.

A en croire le conférencier, ce sont nos ancêtres en Egypte pharaonique, qui ont inventé l'écriture autour du XVIIème siècle avant Jésus-Christ. Cette écriture a d'abord été produite sous forme sécrète, en hiéroglyphes, mais celles-ci n'étaient pas commodes pour écrire les langues sémitiques et indo-européennes. Face à cette difficulté, il est apparu nécessaire à nos aïeuls de créer un autre système graphique, a-t-il expliqué.

" Les Africains créent beaucoup de systèmes graphiques. L'Afrique est la terre de l'écriture. Il y a l'écriture dans différentes régions du continent. Il s'agissait donc de pouvoir transcrire et apprendre plus facilement les langues sémitiques et indo-européennes que les Africains ont créé un nouveau système d'écriture qui est devenu aujourd'hui l'alphabet que nous connaissons ", a-t-il révélé. Désormais, grâce à nos recherches, l'alphabet est décodé .On sait ce que signifie réellement chaque lettre de l'alphabet. On sait qui l'a inventé, a ajouté le Pr Sylla.

Il a relevé qu'il est important qu'on sache à présent que l'écriture qui est un élément essentiel à la civilisation mondiale est un don de l'Afrique à l'humanité. C'est donc un élément de satisfaction pour tous les Africains. Cela montre que par le passé les enfants de ce continent ont accompli de grandes choses.

De plus, " le fait que moi un Africain, un Ivoirien découvre cela après que plusieurs autres spécialistes ont effectué des recherches restées infructueuses sur cette question, est une source supplémentaire de fierté pour nous et prouve qu'aujourd'hui nous pouvons faire de grandes choses " s'est-il réjoui.

Les résultats de cette étude sont consignés dans un livre intitulé " Principes de la raison analogique " qui paraitra bientôt. Plus de détails sur la méthodologie, les sources des recherches seront dévoilées au cours d'une grande conférence universitaire. " Il faut enseigner nos langues dans nos écoles car ce sont elles les sources des savoirs ancestrales et antiques et les clés des futures découvertes ", a-t-il conclu.