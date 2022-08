Cote d'Ivoire: Festival international de clowns - Un événement pour donner le sourire aux enfants défavorisés

Une initiative pour une cause noble. La 1ère édition du festival international de clowns (Festiclowns) se tiendra du mardi 23 au vendredi 26 août prochain à Abidjan et Tiassalé autour du thème : " Environnement et paix ". Organisé par la Compagnie Pataclowns, créée en 1998 par le comédien-clown-marionnettiste ivoirien Fidèle Baha, désormais basé en Suisse, l'événement vise à égayer les enfants vulnérables notamment les orphelins et les démunis. Il entend également d'une part promouvoir le clown de théâtre et ses multiples débouchés ; et d'autre part apporter sa contribution à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire.

Concrètement, le festival sera meublé par des spectacles de clown, des ateliers de formation - précisément deux dont l'un pour permettre au public de découvrir le clown et l'autre pour offrir une formation continue de qualité à une compagnie locale - et des jeux éducatifs aussi bien en plein air qu'en salle. Sans oublier des animations et une kermesse. Et il verra la participation d'artistes spécialisés dans l'art du clown. Il s'agit de clown-conteurs, clown-comédiens, clown-marionnettistes, clown-danseurs, clown-jongleurs issus de la Côte d'Ivoire et de la Suisse.

Ainsi, ce beau monde prendra d'abord ses quartiers à Yopougon, le 23 août; ensuite, ils se rendront à Abobo, le 24 août ; et à Anono, un village de la commune de Cocody, le 25 août. Avant de rallier, pour l'apothéose, Tiassalé, le 26 août. Mais, le Festiclowns 2022 ne sera pas que du divertissement. Il y aura également un volet social qui se traduira, selon le comité d'organisation, par des dons de jouets, vêtements, vivres et non-vivres aux orphelinats et ONG partenaires. Enfin, pour donner un caractère populaire au Festiclowns 2022, l'accès aux activités sera gratuit.