Sénégal: Fin de la polémique sur les deux revaas - Cheikh Diankha brandit son récépissé

Le bureau national du Regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal (Revaas) dirigé par son président Cheikh Diankha et élargi aux autres cellules régionales a organisé une rencontre a Diourbel. Il s'agissait de discuter entre eux pour préparer le grand Magal de Touba mais aussi les autres événements religieux comme le Gamou ou le pèlerinage marial de Popenguine. Le Revaas qui a brandi son récépissé menace de traduire en justice toute personne qui tenterait d'usurper la fonction de son Président.

L'objectif de la rencontre convoquée par le Revaas était en effet de mettre fin à la polémique sur l'existence de deux structures. Cheikh Diankha, le Président national du Revaas, explique : " Le Revaas regroupe plus de 1000 garages et mécaniciens qui emploient et forment des apprentis. Sa gouvernance s'appuie sur un bureau et un comité directeur au niveau régional et national. En tant qu' organisation professionnelle, le Revaas national est un cadre permanent d'échange entre les professionnels de l'automobile pour établir et développer des liens de solidarité entre ses membres, promouvoir et renforcer les capacités matérielles et financières de ses formations et la formation des membres.

Il privilégie la formation des maîtres artisans et les apprentis et encourage la collaboration avec les organisations de la filière et les partenaires ai développement ". et de poursuivre : " Il entend aussi promouvoir le dialogue avec les autorités publiques pour l'acquisition de zones artisanales.

Il développe une politique de protection sociale de ses membres. Il est également un grand acteur dans la sécurité et la prévention routière ". Le Revaas a réalisé des dépannages lors des grands événements religieux Magal, Gamou, pèlerinage de Popenguine.

Pour Mamour Seck, le vice-président du Revaas chargé de la communication, l'Etat du Sénégal leur a délivré un récépissé national le 11 septembre 2021. " Il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a qu'un seul Revaas dirigé par Cheikh Diankha, Mbaye Faye de Kaolack est le secrétaire général et Thierno Brahim, le Président de Revaas Kolda Toute personne qui se réclamerait comme Président sera considéré comme usurpateur de fonction et sera traduit devant la justice ".