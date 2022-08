Sénégal: Sedhiou-répartition spatio-temporelle des pluies et conditions agricoles stables - Levée végétative des cultures et situation phytosanitaire rassurantes

La situation agricole se présente globalement bien dans la région de Sédhiou avec une bonne répartition des pluies dans le temps et dans l'espace, selon la Direction régionale du développement rural de Sédhiou (DRDR). De même, rassure-t-on, le développement phytosanitaire ne souffre pas d'attaque majeure et les chances de bonnes récoltes se précisent au fur et à mesure que l'hivernage avance.

A la date du 18 août 2022, la région de Sédhiou a reçu une moyenne de 656 millimètres d'eau en 32 jours de pluie. Ce qui affiche un excédent de volume d'eau comparativement à la quantité enregistrée l'année dernière à la même période. A ce jour, seul le poste de relevé pluviométrique de Samine Escale dans le département de Goudomp reste déficitaire avec moins de 92 millimètres par rapport à l'an dernier à cette même période, renseigne la direction régionale du développement rural de Sédhiou.l

Au sujet des engrais toutes formules confondues, pour 3.371 tonnes attendues, 3.265 sont reçues et la distribution a dépassé les 95%, a-t-on également appris de sources officielles. Sur le terrain, les cultures se comportent bien avec une situation phytosanitaire quelque peu calme. Toutefois, il y a environ quinze jours, quelques attaques de chenilles légionnaires ont été signalées dans le département de Sédhiou mais pour une courte durée, rassure-t-on.

Les spéculations connaissent une bonne levée végétative. Le maïs de case c'est-à-dire celui semé très tôt près des concessions et en espaces aménagés est arrivé à maturité et est sur le marché local. Le mil est en épiaison et l'arachide au stade de floraison. Certaines variétés de riz ont dépassé la germination et d'autres sont au stade de tallage. Les perspectives de bonnes récoltes s'annoncent donc, selon les techniciens et les agriculteurs à la seule condition que les fruits tiennent la promesse des fleurs.