Cote d'Ivoire: Guiglo - Tio Louis met le social et la proximité au cœur de son mandat

" Je suis venu en politique pour aider mon prochain ". Tio Louis Serge résume toute sa stratégie par cette phrase. Pour lui, en mettant l'accent sur le social et la proximité, le RHDP fera la différence aux prochaines élections.

En vue de matérialiser un tel projet politique, depuis le 6 août 2022, Tio Louis Serge est sur le terrain en vue de partager sa vision politique aux militants de sa zone de compétence mais aussi et surtout à l'ensemble des populations. Le secrétaire départemental RHDP de Guiglo sous-préfecture a déjà sillonné toutes les grandes localités de sa zone de compétence. Il a parcouru le Nizahon ainsi que les cantons Flèo, Doo, Guissegueyo, Zanhoun et Goum-Blao. Partout où il passe, Tio Louis Serge ne manque pas de rassurer les militants. " Vous avez fait de moi le secrétaire départemental du RHDP. On vient en politique pour aider son prochain. Faites-nous confiance. Faites confiance à Madame le ministre Anne Désirée Ouloto, première responsable du RHDP dans le Cavally. Je demande à ceux qui ne sont pas encore RHDP de nous rejoindre pour travailler. Pendant mon mandat, je veux développer la solidarité et mettre en place une caisse de solidarité. Ce fonds va vous permettre de vous aider en cas de nécessité. Je suis venu en politique pour aider mon prochain. Le militant sera au cœur de mon action ", a-t-il promis.

La restructuration du parti à la base, une priorité

Lors de ses récentes tournées, Tio Louis Serge a expliqué aux militants que la restructuration initiée par les instances du parti va s'étendre à la base et que le seul le travail sera le baromètre qui permettra de juger les uns et les autres.

Selon lui, sous son mandat, il travaillera à l'installation de comités et de sections fiables sur lesquels le parti pourra compter. " Nous allons restructurer nos bases. Inscrivez-vous dans les comités de base. Que les présidents de comités de base aient une bonne réputation dans le village afin d'attirer de nouveaux militants. Chacun sera jugé par son travail. Nous travaillerons à avoir des listes fiables. Cela va nous permettre d'atteindre nos objectifs ", a-t-il annoncé.

Le culte des bonnes mœurs et la lutte contre la drogue

Durant son mandat, le secrétaire départemental RHDP de Guiglo sous-préfecture va accorder une place de choix à la jeunesse. Il veut amener les jeunes à être des modèles. Pour y arriver, il compte initier des rencontres interactives en vue de leur faire comprendre que la drogue est un danger pour eux. C'est pourquoi, Tio Louis Serge s'est inscrit parfaitement dans le projet " Vacances saines " lancé par la ministre Anne Désirée Ouloto pour sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à prise de la drogue.

" La drogue ne peut pas vous faire oublier vos problèmes du quotidien. La drogue est un danger pour notre jeunesse. Elle détruit des vies ", a-t-il terminé. Tio Louis Serge et la liste Entente ont été élus à 96,07% avec un taux de participation 76,68%.

Tio Louis Serge et les secrétaires départementaux de Guiglo que sont Ouattara Ouégnénéko et Gui Hervé Sérodé comptent travailler conformément aux instructions de la ministre Anne Désirée Ouloto et des directives du parti pour un RHDP fort dans le Cavally.