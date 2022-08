Cote d'Ivoire: Basketball / Élininatoires Coupe du monde 2023 - Dejan Prokic heureux de diriger la Côte d'Ivoire

Le challenge fait saliver. Et Dejan Prokic en rêve. Choisi par la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB) pour manager la sélection nationale lors de la fenêtre 4 des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, le Slovène se dit honoré de diriger les Eléphants.

Dans un entretien sur le site de la fédération, le successeur de Natxo Lezkano (il a été retenu par son club et donc indisponible pour cette fenêtre) s'est même montré reconnaissant à la FIBB pour le choix porté sur sa personne. "Je voudrais exprimer ma grande gratitude pour m'avoir donné la chance de travailler sur un si gros projet et avec une si bonne équipe", a-t-il affirmé. Sur les circonstances de sa nomination et ses motivations, Prokic a dit être séduit par le challenge.

"Lorsque la FIBB m'a invité à prendre cette place, c'était le dimanche 7 août. Je travaillais déjà avec mon équipe en Slovénie, car nous avions débuté le camp de préparation le 3 août. La décision devait être prise rapidement, mais comme je l'ai dit au directeur technique de la fédération, M. Anicet Lavodrama, je ne pouvais pas refuser cette offre. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un grand honneur pour chaque entraîneur de diriger une équipe nationale. Surtout, quand on parle d'un groupe aussi bon que talentueux, comme l'est la Côte d'Ivoire", a-t-il clamé.

Même si cette opportunité était le moment idéal pour rendre l'ascenseur à quelqu'un qui lui a témoigné sa confiance dès son accession à la tête de la FIBB. Justement sur ce point, Dejan Prokic est revenu sur les raisons de son absence en 2020 lorsque le président Mahama Coulibaly avait bien voulu lui confier tout le projet développement de la discipline en le nommant DTN. "Je ressentais une sorte d'obligation envers les responsables de la fédération. Même si cela n'était pas de ma faute, je les avais laissé tomber en 2020. Le Covid-19 m'a frappé à deux reprises. J'ai mis du temps à récupérer. Je n'étais donc pas en mesure d'occuper un tel poste de haute responsabilité", a-t-il justifié. Et cela même, bien que le défi de participer à une Coupe du monde est très excitant.

Présent à Monastir pour le camp de préparation, il se réjouit du bel état d'esprit qui anime le groupe. "Les joueurs sont très connectés et leur plus grande force est l'atmosphère qu'ils ont réussi à créer entre eux. J'espère pouvoir m'adapter et apporter quelque chose de bien à ce groupe. La Côte d'Ivoire peut être fière de la façon dont ces gars les représentent tant sur les parquets qu'en dehors", a ajouté le technicien slovène. En phase d'adaptation à son nouvel environnement, il ne perd pourtant pas de vue l'objectif de l'équipe à cette fenêtre 4 des 26, 27 et 28 août prochains à Abidjan. A l'occasion, la Côte d'Ivoire sera opposée successivement au Nigeria, à l'Ouganda et au Cap-Vert dans le groupe E. En cas de trois succès de rang, les Eléphants se qualifieront pour la phase finale du Mondial 2023.