Cote d'Ivoire: Accidents et incivisme routier - 27 chauffeurs indélicats épinglés par la commission spéciale de suspension et de retrait de PC

Réunie le jeudi 18 août 2022 en sa session mensuelle au 3e étage de la Tour C, Abidjan Plateau, la Commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire a épinglé 27 chauffeurs. Ces derniers étaient en situation d'infraction et d'incivisme routier.

Ils encourent des sanctions (retrait et suspension de permis) allant de 1 mois à 5 ans. Les mis en cause devront, au terme de leur sanction, retourner à l'auto-école pour un apprentissage approfondi du code de la route. Sur les 27 dossiers analysés, 24 permis de conduire ont été sanctionnés après audition des chauffeurs.

16 de manière ferme dont 3 allant de 1 mois à 3 mois ; 7 de 3 mois à 6 mois ; 1 à 12 mois et 5 entre 1 an et 5 ans. 8 ont reçu des avertissements avec un sursis allant jusqu'à 6 mois comme sanction. Il est reproché aux chauffeurs la conduite en état d'ivresse, la manœuvre imprudente, le défaut de maîtrise, la mise en danger d'autrui, l'usage du téléphone au volant et l'incivisme routier.

Le directeur de la coordination et de la gestion intégrée des opérations de transports terrestres à la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation, M. Kouakou Étienne, représentant M. Lucien Tiessé, président de la commission, a exprimé, au terme des travaux, sa satisfaction.

Selon lui, c'est un message fort que la commission envoie aux chauffeurs indélicats. " Notre travail a pour effet de dissuader les conducteurs indélicats et, partant, d'améliorer de façon significative la sécurité routière ", s'est-il félicité. Précisons que 3 conducteurs dont le permis est encore en examen n'ont pas répondu à l'appel.