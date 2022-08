Cote d'Ivoire: Developpement et de paix - Ouattara a conquis l'Ouest de la Côte d'Ivoire

De persona non grata, Alassane Ouattara est devenu, en l'espace d'une décennie, la fierté du Grand Ouest. Pour preuve, c'est la poitrine bombée et vêtues de tee-shirts à l'effigie du chef de l'Etat que les populations de cette région du pays ont pris d'assaut, le lundi dernier, la place qui porte le nom du président de la République à Toulepleu.

Elles sont venues en grand nombre du Tonkpi, du Cavally du Guémon, de San Pedro et au-delà de toute la Côte d'Ivoire pour dire " Président Attrô " (Président merci, en langue locale). Ce déferlement humain fera date dans l'histoire de Toulepleu.

Les populations ont ainsi démontré aux yeux du monde que les lignes ont bougé en faveur du chef de l'Etat. Dont le nom est désormais évoqué avec fierté dans cette région. Ils sont désormais nombreux à ne plus hésiter à arborer, même dans les endroits les plus reculés, des vêtements à l'effigie de l'unique Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. Chose qui était impensable il y a quelques années. Car Alassane Ouattara était l'ennemi politique à abattre à cette époque.

Il a été accusé de tous les péchés d'Israël. Ses partisans étaient indésirables dans leur région, leur village et souvent dans leur propre famille. Certains ont même été bannis. Mais avec foi et persévérance, les plus téméraires ont tenu le coup. Les autres ont abandonné le combat en cours de route sous la pression familiale.

Tout cela, c'était avant. Aujourd'hui, jeunes, cadres et même les têtes couronnées de la région sont sous le charme du chef de l'Etat qu'ils appellent le sauveur de la région. Car l'ouest, il faut avoir l'honnêteté de l'écrire, manquait de tout au plan des infrastructures. Pis, la cohésion sociale était en lambeaux.

Pour prendre le cas de Toulepleu qui était naguère dans l'obscurité, aujourd'hui, selon Dénis Kah Zion, maire PDCI de cette commune, le taux d'électrification est passé à 90%. Autre progrès, Taï, chef-lieu de département, après avoir été alimenté par un groupe électrogène pendant 52 ans, a été raccordé au réseau électrique national en avril dernier.

La joie se lisait donc sur le visage des populations de cette localité quand Anne Ouloto a appuyé le bouton qui a fait passer le département des ténèbres à la lumière. Le taux de couverture en électricité a connu un bond qualitatif à l'Ouest de la Côte d'Ivoire sous la gouvernance Ouattara.

Par ailleurs, le nombre de collèges de proximité construits dans cette région se compte par dizaine. Sans oublier les déplacements des populations devenus aisés grâce au bitumage de plusieurs kilomètres de route. Sur ce chapitre, les populations de Toulepleu viennent de voir la réalisation de leur plus vieux rêve : le bitumage de l'axe Bloléquin-Toulepleu. " Le plus grand cadeau pour nous reste le bitumage de la route Blolequin-Toulepleu. Nous sommes ici de tous les bords politiques. Il s'agit de célébrer le travail bien fait ", a témoigné le maire de Toulepleu.

Tout comme lui, sa Majesté Guidy V, chef du canton de Toulepleu, est très admiratif du chef de l'Etat pour ce qu'il fait pour son département. Selon ses propres termes, Toulepleu était en lambeaux. " La sollicitude du chef de l'Etat ne s'est pas arrêtée depuis sa visite dans la région en 2012.

Elle s'est matérialisée par des réalisations dans le domaine de l'électrification, de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, du réseau routier. La livraison de ces chantiers a été décisive et a fini de convaincre nos parents sur les efforts inlassables du président de la République de les sortir de la précarité et de la pauvreté.

Aujourd'hui, ce sont toutes ces composantes de la population qui ressentent dans leur vécu quotidien, les effets positifs de ces nombreux investissements et qui ont commencé à croire en des lendemains meilleurs ", a souligné le membre du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.

Au-delà de tous ces résultats, le plus gros acquis est la stabilité de cette zone du pays. " Le plus grand cadeau que le chef de l'Etat a fait à Toulepleu, c'est la sécurité retrouvée. Aujourd'hui, à ce niveau, nous n'avons rien à craindre ", avait rappelé devant ses parents, Denis Kah Zion.

Le disant, le maire de Toulepleu n'a fait que rétablir une vérité historique. Dans un passé récent, l'évocation de l'ouest en général et des régions du Cavally et du Guémon rimait avec instabilité. A preuve, ces deux régions particulièrement étaient devenues des zones de non droit où les armes circulaient à profusion dans les mains de civils. Les raisons, des cadres ont été instrumentalisés par certains fils de la région.

Ce qui a eu pour conséquence la création de nombreux groupes d'autodéfense dont le Front de libération du Grand-Ouest (FLGO), l'Alliance des patriotes wê (AP-WE), l'Union pour la résistance du Grand-Ouest (UPRGO) et le Mouvement ivoirien de libération de l'Ouest de Côte d'Ivoire (MILOCI).

Les chefs de ces milices et leurs éléments régnaient en maîtres et avaient pour mission d'éliminer tout qui était Ouattara ou proche du président du Rassemblement des républicains (RDR) à l'époque. Aujourd'hui, la région s'est pacifiée. Les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Elles ont réappris à vivre ensemble.

Le chef de l'Etat, par des actions concrètes, a ainsi ramené la paix et la stabilité dans le Grand Ouest pour le bonheur des populations qui y vivent. Alassane Ouattara a ouvert les yeux des uns et des autres. Désormais, les populations savent que la politique, ce n'est pas les grands discours. Ce sont des actes concrets.

Les nombreux chantiers du chef de l'Etat en sont des preuves manifestes. C'est à juste titre qu' Anne Ouloto a déclaré : " Alassane Ouattara est bon pour Toulepleu. Il est bon pour le peuple Wê ".