Cote d'Ivoire: DALOA - Voici les priorités du départemental Amaral Fofana

Après son plébiscite lors des élections départementales du RHDP, le 23 juillet dernier, dans la zone de Daloa-Ouest, sur la liste "Union pour le Haut Sassandra", Amaral Fofana, député de Daloa commune et sous-préfecture, entend travailler à créer et à raffermir l'entente et la cohésion au sein des militants en vue des échéances futures. Lors d'une rencontre qu'il a eue, le week-end dernier, avec des délégués de secteurs venus le féliciter et lui affirmer leur engagement à le soutenir dans sa nouvelle mission. A cette occasion, il a décliné ses priorités : " élargir, dans l'union et la cohésion, les bases du parti pour asseoir définitivement notre hégémonie et conforter notre cité dans son statut de forteresse imprenable du Rhdp".

Lors de cette rencontre, Amaral Fofana a, au nom du ministre Touré Mamadou, remercié tous les militants, en particulier les électeurs pour la grande mobilisation qui a attesté de leur détermination et de la vitalité du parti à Daloa. Il a ensuite salué " l'esprit de militantisme mais surtout pour la fraternité qui a prévalu avant, pendant et après ces élections ". Et remercié les électeurs pour le choix porté sur sa personne dans la zone ouest.

" C'est une marque de confiance que nous ressentons et nous mesurons le poids de l'espoir que les militants placent en nous, car notre élection ne veut rien dire d'autre que la responsabilité de réussir à mettre le parti en ordre de bataille. Pour nous, point question de vainqueur. Il s'agissait d'une élection interne du parti. Tous les candidats avaient été choisis sur la base d'un large consensus régional. Certains candidats se sont retirés au profit d'autres. Point de vainqueur, ni de vaincu parce que c'est le parti qui a gagné ", a-t-il dit.

Il a saisi l'occasion pour inviter tous les militants à prendre leur place dans la gestion locale du parti. " Nous invitons par conséquent nos frères et sœurs qu'ils aient été dans un camp ou dans un autre à s'investir et prendre leur place dans la gestion que nous allons impulser très bientôt car la construction d'un parti fort et conquérant incombe à nous tous. Nous devons aller ensemble à la conquête de nouveaux militants en vue d'élargir nos bases ", a-t-il mis comme priorité.

Il les a appelés au rassemblement, à la cohésion et au travail pour consolider les acquis et se " projeter avec assurance vers un futur rayonnant qui garantira à chacun et à chacune, la prospérité et le bonheur dans un pays de paix ".

De son point de vue, le choix porté sur la liste "Union pour le Haut Sassandra" met davantage de pression sur eux. " Nous sommes attendus désormais sur les résultats futurs. Dieu merci, nous avons la légitimité pour le faire. Tous les départementaux sont légitimes ", a déclaré Amaral Fofana. Saluant avec détermination la nomination du ministre Cissé Bacongo comme nouveau secrétaire exécutif du RHDP, il s'est dit entièrement engagé à ses côtés, promettant au président du parti, Alassane Ouattara que Daloa " demeurera, pour le RHDP, un bastion imprenable".