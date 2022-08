Cote d'Ivoire: MAN - Bilan satisfaisant pour l'université de Man mais...

La tradition a été respectée à l'université polytechnique de Man. Elle a bouclé son année académique conformément aux prescriptions calendaires du ministère de l'Enseignement supérieur. L'annonce a été faite au cours de la conférence de presse bilan animée par le président de cette institution, le professeur Coulibaly Lacina, le mercredi 22 juin 2022, dans la salle de conférence de l'université.

Bilan de l'année écoulée, doléances et perspectives ont constitué l'ossature de cette conférence de presse. Pour ce qui est du bilan, en plus du respect du calendrier académique, il a été plus que satisfaisant dans l'ensemble. Avec un taux de réussite dans toutes les filières et grandes écoles de plus de 70 %. " Tous les résultats sont déjà sus, et l'université de Man, a fermé ses portes depuis le 18 juin.

Les vacances dans notre institution débutent le 1er juillet pour prendre fin le 1er septembre 2022. En termes d'excellence, sur 30 étudiants qui ont postulé à l'INPHB pour sortir ingénieurs, 24 sont admis. Déjà des ingénieurs sortis de Man interviennent comme enseignants à l'université de San-Pedro.

Voilà pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a fait savoir que l'université polytechnique de Man, est un véritable laboratoire du système d'enseignement supérieur ", s'est réjoui le professeur Coulibaly Lacina.

Le président de l'université polytechnique de Man a par ailleurs plaidé auprès du chef de l'Etat pour le démarrage de la seconde phase de construction de cette institution.

Après six ans d'ouverture, l'U-Man a déjà ses premiers étudiants en master 2, il y a eu un boom au niveau de l'effectif, qui est aujourd'hui à 1456 inscrits au titre de l'année académique 2021-2022. A cela s'ajoute la demande de plus en plus forte pour l'affectation au sein de cette université. Sans oublier que le problème de logement des étudiants demeure d'actualité.

A ce jour, la résidence universitaire a une capacité de 700 lits. Le projet de construction de cette université décliné dans le programme de décentralisation des universités ( P.D.U.) prévoit un village universitaire avec plusieurs facultés et amphithéâtres, ainsi que plusieurs autres infrastructures.

La faculté de médecine prévue dans un proche avenir n'a toujours pas démarré, quand on sait que le futur CHU de Man, est à 70 % de finition. Devant toutes ces urgences, le plaidoyer du professeur Coulibaly Lacina, trouve sa légitimité.

" La construction de la seconde phase de l'université polytechnique de Man, qui permettra d'avoir les écoles et une administration qui pourront rendre visible nos ingénieurs et des bureaux pour les enseignants et personnels administratifs et techniques. Cette doléance est adressée à Son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ", a-t-il formulé.

Avant de demander à la tutelle de revoir le budget de fonctionnement de l'université polytechnique. " A l'attention de la tutelle, c'est-à-dire, le ministre Adama Diawara, nous formulons le vœu d'une attention renouvelée particulière, notamment au niveau des finances ", a souhaité le président de l'U-Man, Coulibaly Lacina.

Toutes ces doléances n'entachent en rien les prouesses de l'université polytechnique de Man qui est en train de rivaliser avec les plus grandes universités du pays. C'est pourquoi, la tutelle doit avoir un regard particulier sur l'université polytechnique de Man qui forme des leaders de demain.