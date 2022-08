Ile Maurice: Arrestation musclée - Mᵉ Akil Bissessur passera la nuit en cellule

Il a été reconduit en cellule policière ce samedi 20 août après sa comparution devant la Bail and Remand Court. L'avocat Akil Bissessur fait face à une accusation provisoire de "drug dealing-possession of synthetic cannabinoids for the purpose of distribution" en vertu de la Dangerous Drugs Act. Comme la police a objecté à sa remise en liberté, il passera la nuit en détention et comparaitra à nouveau demain, dimanche 21 août.

La compagne d'Akil Bissessur, Sweety Moheeputh, reste en détention également. L'arrestation du couple à Palma, Quatre-Bornes est survenu dans la nuit du vendredi 19 août suite à une descente de la nouvelle Striking Team dirigée par l'ASP Jagai. La police soupçonnait le couple d'être en possession de drogue synthétique. Lors de la perquisition, il a été rapporté que 53 grammes de drogue synthétique auraient été retrouvés chez le couple. Peu avant son arrestation, Mᵉ Akil Bissessur avait lancé un live sur sa page Facebook, démontrant l'arrivée des policiers, qui selon lui, auraient tenté d'entrer en force, sans un mandat.

Autre arrestation: celle de Dominique Seedeal, connu comme Darren l'activiste ce samedi matin. Il fait l'objet d'une nouvelle accusation provisoire de diffusion de fausses nouvelles. La police lui reproche d'avoir fait de fausses accusations contre l'ASP Jagai lors d'un de ses lives Facebook. Il a allégué que ce dernier aurait planté de la drogue chez la compagnie d'Akil Bissessur. L'activiste a été arrêté par les hommes de la Special Supporting Unit (SSU) et il reste en détention également.