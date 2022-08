Ile Maurice: Crève-Cœur - Rs 1,5 million de cannabis retrouvé chez un pompier

Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on. Un pompier habitant Crève-Cœur, âgé de 52 ans, a été arrêté par les limiers de la brigade antidrogue de Poudre-d'Or, vendredi.

Le suspect était dans le viseur des officiers et lors d'une perquisition à son domicile, des plantes et des feuilles de cannabis, d'une valeur marchande de Rs 1,5 million, ont été découverts. Il a été placé en détention. C'est aux alentours de 15 h 30 que l'Anti-Drug and Smuggling Unit a débarqué au domicile du pompier. Étant absent, les limiers lui ont demandé de rentrer. C'est au bout de quatre heures que le quinquagénaire s'est montré. Une fouille corporelle n'a rien donné.

C'est en perquisitionnant la maison qu'ils sont tombés sur des sacs où poussait du cannabis. Ils ont aussi mis la main sur une boîte contenant des feuilles sèches, un pulvérisateur contenant, une bouteille de TriPart Flora Micro et une autre bouteille de TriPart Flora Bloom, soit deux fertilisants qui auraient été utilisés pour la culture de gandia. Au deuxième étage, 353 semences et une balance électronique ont aussi été saisies. Après une nuit en détention, le pompier a comparu devant la Bail and Remand Court samedi, sous une accusation provisoire de trafic de drogue. La police a objecté à sa remise en liberté.