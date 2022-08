Afrique de l'Est: Parti à Madagascar pour se marier, Sandiren Ramasamy ne donne plus de ses nouvelles

Cela fait plus d'une semaine que Sandiren Ramasamy, âgé de 45 ans, ne communique plus avec les membres de sa famille et ses amis. Bodybuilder et propriétaire d'une salle de sport à Curepipe, le Mauricien s'est rendu à Madagascar le 4 août pour se marier à une Malgache dont il a fait la connaissance sur les réseaux sociaux. "Kan linn rant Madagascar, li ti avoy nou foto. Li ti ek enn madam tousala, mé apré dé-trwa zour, inn arrêt tann li net. So téléfonn teign", soutient son neveu.

N'ayant aucune piste à part une publication Facebook datant du 15 août sur un groupe, selon laquelle Sandiren Ramasamy serait en difficulté, sa sœur et son neveu ont entamé des démarches à l'ambassade de Madagascar à Maurice ainsi que l'ambassade de Maurice à Madagascar afin de le retrouver.

"Nous sommes entrés en contact avec la personne qui a posté la photo. Celle-ci nous a dit que Sandiren lui aurait confié qu'il a été arnaqué et qu'on lui a pris toutes ses affaires." Cependant, selon les dires de l'homme à la famille, lorsqu'il a essayé de l'aider en l'emmenant au poste de police, Sandiren Ramasamy aurait pris peur et se serait enfui. "Nous sommes très inquiets. Certaines personnes à Madagascar nous contactent pour nous dire qu'ils l'ont aperçu dans différents endroits et qu'il allait très mal", s'inquiète son neveu.

Selon sa famille, Sandiren Ramasamy était censé rentrer au pays le 3 septembre. Mais comme il a affirmé avoir perdu toutes ses affaires, ses proches s'inquiètent qu'il ne puisse revenir à Maurice. "Nous espérons de tout cœur qu'on le retrouve. Nous demandons à quiconque le croise à Madagascar de bien vouloir contacter l'ambassade de Maurice."