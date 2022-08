Gabon: OGOOUE-LOLO - Fin de la première édition de la "Coupe Jean Massima" à Makoula

La première édition de la coupe "Jean Massima", initiée par l'Honorable Pacôme Moubelet Boubeya, vient de connaître son vainqueur qui n'est autre que Mbigou Fc. Le village Makoula, dans canton Bouenguidi- Moualo, sur l'axe Popa, situé dans le département de la Lolo-Bouenguidi (province de l'Ogooué-Lolo) a été le théâtre de cette fête du football. Huit équipes ont pris part à ce rendez-vous.

La fête du football a eu lieu et s'est terminée en beauté à Makoula. Les activités socioculturelles se sont aussi invitées à cette grande messe du ballon rond. Au total, huit équipes ont pris part à cette manifestation qui honore la mémoire de feu Jean Massima. C'est la première édition de la coupe qui porte le nom de l'ancien Trésorier payeur du Gabon( TPG), ancien ministre sous l'ère feu Omar Bongo Ondimba, député, fils de Koula-Moutou...

Cette manifestation à la fois footaballistique et socio-culturelle a été initiée par le Député Pacôme Moubelet Boubeya. "Cet événement, nous n'avons pu l'organiser que grâce aux au soutien et aux instructions de Son Excellence monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui nous demande d'être au contact et plus proches des populations. Il nous demande de faire en sorte que ces populations aient la possibilité de participer à des activités sportives et culturelles" précise le ministre gabonais en charge de l'Industrie.

Pour le membre du gouvernement Ossouka Raponda, le match qui a opposé Mbigou Fc et Midouma Fc en finale, était très intense, de très haut niveau et le meilleur a gagné. Cette rencontre a vu la première équipe citée, l'emporter et soulever le trophée des vainqueurs. " Nous sommes heureux d'avoir remporté cette finale dans sa première édition.

Ce trophée, nous le dédions à feu papa Massima qui a inspiré beaucoup d'entre les hommes politiques de la province pour son amour pour le développement et l'entraide. Nous sen sommes fier et heureux" lâche le capitaine de l'équipe championne.

L'Honorable député Pacôme Moubelet Boubeya a rassuré aux uns et aux autres, que la première édition de la Coupe "Jean Massima" cache une seconde pour l'an prochain. " Je suis sûr qu'à la deuxième édition, il y aura plus d'équipes pour ce rendez-vous qui va davantage, rassembler et unir les populations de notre contrée" a rassuré l'initiateur de la première édition de la coupe Jean Massima.

Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine.