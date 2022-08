Gabon: Le député Firmine Badjina Moudouma au contact des populations

L'honorable député du siège unique de la Dola vient de boucler sa tournée de compte-rendu parlementaire à travers les villages et les quartiers de sa circonscription politique. Le député de la Dola, Firmine Badjina Moudouma a pris attache avec les populations de son siège. Cette tournée dans les villages du département de la Dola et les quartiers de Ndéndé , a été précédée par une série de visites en milieux religieux, une manière d'implorer plus que jamais Dieu.

Le village Issinga au sud du département a constitué la 1ère étape de la tournée de plus d'une vingtaine d'hameaux. À chaque escale, le député de la Dola, Firmine Badjina Moudouma est revenue sur les points à fort impact social : le conflit homme /faune qui alimente la polémique entre défenseurs de l'environnement et les communautés.

À ce sujet, l'élue nationale a invité les uns et les autres à la culture de la patience, car des pistes de solutions pointent à l'horizon. Mme Badjina Moudouma a évoqué la difficulté d'accès à l'état civil. L'administration centrale envisage la création d'un fichier national. "Aujourd'hui, les gabonais peinent à se faire établir une carte nationale d'identité ou autres démarches administratives " a-t-elle relevé.

Poursuivant son exposé, l'honorable Firmine Badjina Moudouma s'est montrée pédagogue en sensibilisant les parents et les jeunes à éviter les grossesses indésirées. Elle a conseillé l'abstinence ou d'employer les moyens de contraception et, le préservatif afin de contourner la propagation de certaines maladies à l'exemple du VIH/Sida. Au nombre des sujets abordés à la maison du peuple, les abus sexuels et l'inceste, des faits pouvant ouvrir les portes de la prison aux auteurs.

Parmi les nouvelles qui ont trouvé l'assentiment de l'assistance, la future carte verte réservée pour les personnes âgées. C'est un document qui se présentera comme "un laissez passer". Aux lendemains du retour au gouvernement du député titulaire Yves Fernand Manfoumbi en mars dernier, c'est Firmine Badjina Moudouma qui a l'écharpe du palais Léon Mba.

L'inter-session permet aux parlementaires de rendre compte aux populations le contenu des grands travaux effectués à l'Assemblée nationale notamment le vote de certains textes et l'adoption de certaines lois régissant la vie nationale. Le député a rencontré les responsables en présence du 1er citoyen de la Dola, le préfet Alphonse Ndemé.

Elle a remis aux femmes rurales des présents pour la fête des mères en différé. L'honorable député du siège unique de la Dola, Firmine Badjina Moudouma a respecté une doléance des chefs de villages et chefs de quartiers : la remise officielle des tenues d'apparat.