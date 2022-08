Afrique: Hausse de 17% du résultat net du Groupe Banque Centrale Populaire au premier semestre 2022.

Le résultat net du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) a enregistré une hausse de 17% au premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021, a indiqué la direction de cet établissement bancaire marocain.

Ce résultat est en effet passé de 1,5 milliard de dirhams au 30 juin 2021 à 1,8 milliard de dirhams au 30 juin 2022.

Selon la direction du groupe BCP, le premier semestre 2022 a été marqué par un net ralentissement économique occasionné essentiellement par la sécheresse et son impact direct sur le secteur agricole. A cela s'ajoute l'impact inflationniste des tensions géopolitiques mondiales, ayant entrainé un affaiblissement du pouvoir d'achat des populations aussi bien au Maroc qu'à l'international.

<>, avance cette direction. C'est ainsi que les dépôts du Groupe continuent à se renforcer à hauteur de 3,5% pour s'établir à 353,8 milliards de dirhams, tandis que les crédits bruts s'affermissent de 1,3%, par rapport au 31 décembre 2021, à 292 milliards de dirhams.

Le produit net bancaire (PNB) consolidé s'est apprécié de 3,0% à près de 10,5 milliards de dirhams, profitant, selon la direction du groupe, essentiellement de l'évolution de la marge d'intérêt et de la marge sur commissions qui se renforcent respectivement de 5,9% et de 6,7%. <>, soulignent les responsables de la BCP. Ils estiment à ce titre que ces réalisations ont permis de compenser la baisse de 16,9% du résultat des activités de marché, du fait de l'impact de la hausse des taux sur le portefeuille de trading.

De l'avis toujours de la direction de BCP, en phase avec les orientations stratégiques du Groupe, les filiales continuent à améliorer leur contribution dans le PNB consolidé, la portant à près de 51% à fin juin 2022.

Avec une contribution de 25% au PNB consolidé, les filiales à l'international clôturent le premier semestre sous revue sur de bonnes performances. <<Ainsi, le PNB s'est amélioré de 7%, grâce notamment au redressement des activités d'intermédiation et des commissions (en particulier au niveau du Bénin, Congo et Madagascar) et la bonne tenue de l'activité trésorerie (notamment en Côte d'ivoire et au Cameroun)>>, signale les responsables de BCP.

Les filiales métiers au Maroc ne sont pas en reste avec une évolution de 4% de leur PNB sur les six premiers mois de l'année 2022. À l'origine et cette croissance, La direction du groupe indique la reprise de l'activité des sociétés de financement spécialisées (notamment Maroc Leasing, Attawfiq Microfinance et Bank Al Yousr) et la bonne performance de Maroc Assistance International. Au total, la contribution des filiales métiers au Maroc s'est établie à 26% au premier semestre 2022.

Quant aux frais généraux du groupe, ils ont évolué de 4,4% au cours de la période sous revue pour s'établir à 5,1 milliards de dirhams. En conséquence, le coefficient d'exploitation ressort à 48,7%.

Selon toujours la direction du groupe BCP, le coût du risque consolidé s'est allégé de 18,3% pour s'établir à 1,8 milliard de dirhams à fin juin 2022. Cet allègement est en lien avec l'amélioration de la situation sanitaire et la levée des restrictions qui en découle, après deux années de fort provisionnement.