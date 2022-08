Sénégal: " Academy for Women Entrepreneurs " - La clôture du programme prévue le 27 août prochain

Pour célébrer et marquer les énormes progrès réalisés par les bénéficiaires du programme AcademyforWomen Entrepreneurs mis en œuvre depuis 3 ans afin d'impulser l'entrepreneuriat chez les femmes au Sénégal, les coordonnateurs organisent une cérémonie de clôture le samedi 27 août à partir de 9h au West African Research Center (Warc), sous la présence effective de Michael Raynor, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal.

"À cette occasion, 55 femmes entrepreneuses accompagnées dans le cadre du programme Awe auront l'opportunité d'exposer leurs produits et services à travers des stands et pourront partager leur expérience et l'impact que le programme a eu sur leur parcours en tant que entrepreneurs. Ces entrepreneuses ont été sélectionnées suivant un processus rigoureux avec plus de 250 candidatures reçues au niveau national. La cérémonie de clôture ne sera pas la fin du programme, mais une belle façon de partager les succès du programme et continuer à motiver les participantes ", lit-on dans un communiqué de presse.

À la fois institutionnelle et conviviale, la cérémonie de clôture se fera en présence d'une délégation de l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Elle donnera l'opportunité́ aux 55 entrepreneuses de Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor ayant bénéficié́ du programme "Awe" de cette année, de partager les produits et services que leurs entreprises offrent ainsi que les perspectives après ledis programme.