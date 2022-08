Maroc: SM le Roi a souligné l'importance du respect de l'intégrité territoriale nationale pour des relations économiques durables avec les pays partenaires (économiste)

Fès — Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple a souligné que le respect de l'intégrité territoriale du Maroc et le soutien à l'initiative marocaine d'autonomie constituent des bases pour "des relations économiques sincères, efficaces et durables avec les pays partenaires", a affirmé l'économiste, Abderrazak El Hiri.

"Le Souverain a salué vivement les pays qui se sont inscrits dans cette posture", a souligné à la MAP, l'enseignant-chercheur à la faculté de droit de Fès, ajoutant que le Souverain a renouvelé son appel aux pays partenaires "dont les positions sont empreintes d'ambigüité à revoir leur positionnement et à s'inscrire dans la clarté quant à l'intégrité territoriale du Royaume, et ce pour consolider les relations économiques dans un cadre animé par la confiance et le respect mutuel".

Le même universitaire est revenu sur la place accordée aux Marocains du Monde dont les Marocains juifs, dans le discours de SM le Roi, où l'accent a été mis sur le rôle prépondérant que joue cette communauté en matière de défense de l'intégrité territoriale nationale, notant que cet engagement est synonyme d'attachement indéfectible à la patrie et à ses Institutions.

SM le Roi Mohammed VI a fait savoir que ce rôle est à renforcer non seulement en matière de défense de la marocanité du Sahara mais aussi dans la contribution des marocains du Monde au processus de développement socioéconomique et de rayonnement mondial du Maroc, a fait remarquer M. El Hiri, également directeur du Laboratoire de Coordination des Études et des Recherches en Analyses et Prévisions Économiques (CERAPE).

Selon lui, le Souverain a tenu à souligner le potentiel scientifique, économique, politique, culturel et sportif des Marocains du Monde, qui constitue une fierté pour la Maroc et les marocains, notant que "ce potentiel n'est pas suffisamment mis à profit malgré les efforts entrepris par les autorités publiques en raison de plusieurs contraintes affectant leurs démarches administratives et la marche de leurs projets d'investissement".

M. El Hiri a souligné, à cet effet, que le discours royal a été l'occasion d'inciter les autorités compétentes à mettre sur pied un mécanisme d'accompagnement des Marocains du Monde dans leurs initiatives et leurs projets d'investissement, plaidant dans ce cadre pour "la consolidation des liens culturels avec la mère-patrie dans une perspective intergénérationnelle, la mise en réseau des porteurs de projets et une politique de communication claire et permanente pour mettre en exergue les opportunités d'investissement au Maroc sur le plan régional et sectoriel".