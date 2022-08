Maroc: La marocanité du Sahara, un élément structurant de l'efficacité des partenariats (expert camerounais)

Libreville — Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 69-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple met en exergue la centralité de la question du Sahara marocain comme étant un élément structurant de l'efficacité des partenariats et une mesure de sincérité des amitiés, a souligné le professeur de l'"Histoire des relations internationales (Polémologie et irénologie africaines)" à l'Université de Yaoundé, Alphonse Zozime Tamekamta.

"Le 69-ème anniversaire commémoratif de la glorieuse Révolution a été l'occasion idoine pour SM le Roi Mohammed VI de rappeler, non seulement, l'efficacité transhistorique de l'engagement nationaliste du Roi et du Peuple pour un Maroc uni et indivisible, mais surtout de saluer la sincérité des pays et organisations (Conseil de Coopération du Golfe) qui soutiennent, de façon claire et continue, la position juste et légitime du Royaume au sujet de la marocanité du Sahara", a indiqué Zozime Tamekamta dans une déclaration à la MAP.

Il s'agit, entre autres, selon ce chercheur et expert des questions de conflit et médiation, des pays qui, à côté du Pérou (lequel a retiré sa reconnaissance à la pseudo-rasd le 18 août 2022), ont retiré leur reconnaissance à l'entité fictive, rejoignant ainsi les prescriptions de la légalité internationale.

Dans ce sillage, l'auteur de l'ouvrage "Le Sahara marocain: Contours polémologiques et perspectives irénologiques" a trouvé tout à fait logique de rappeler que cette dynamique internationale irréversible s'est matérialisée, durant les dernières années, par l'ouverture de consulats à Laâyoune et Dakhla, deux principales villes des provinces du Sud du Maroc.

"Au total, a précisé Sa Majesté le Roi, 40% des Etats africains provenant de cinq regroupements régionaux, y ont ouvert leurs consulats", cite-t-il.

M. Zozime Tamekamta relève que, par ces actions, les acteurs bilatéraux et multilatéraux participent à la fois au respect de la légalité internationale et à la construction d'une sous-région stable et aspirant à un développement intégré, verticalement et horizontalement, tel que souhaité par le peuple.

"En mettant en place, depuis mars 2007, l'Initiative d'autonomie, le Maroc offre au monde une approche irénologique concertée et consensuelle, susceptible d'être capitalisée dans les enceintes académiques", a noté le chercheur.

"C'est ainsi que SM le Roi Mohammed VI voit en la question du Sahara marocain l'élément central de la structuration de l'environnement international du Maroc. La sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats en dépendent", a dit l'expert camerounais.

Par ailleurs, Zozime Tamekamta a souligné que les Marocains résidant à l'étranger constituent également un pilier central de l'ancrage patriotique du discours royal.

En saluant la force du lien qui les unit indéfectiblement et irréversiblement à leur Patrie, en louant leur profond attachement aux symboles sacrés du Royaume et en exaltant leur engagement déterminé à défendre ses intérêts supérieurs, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a mis en avant les actions salutaires des MRE, a-t-il soulevé.

C'est dans ce contexte, a poursuivi l'expert camerounais, que SM le Roi Mohammed VI a exhorté les MRE, les jeunes et les porteurs de projets marocains en particulier, de saisir et de profiter des opportunités d'investissement qu'offre la mère-patrie.

Bien que SM le Roi ait fait référence aux mesures d'incitation et des garanties que prévoit la nouvelle Charte de l'Investissement, le Souverain S'est montré pragmatique et prospectif, en questionnant le cadre institutionnel et le modèle de gouvernance des institutions, a relevé Zozime Tamekamta.