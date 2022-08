Congo-Kinshasa: Vie des partis - Jonathan Diyoka appelle la jeunesse congolaise à capitaliser son énergie

Le jeune leader politique et un des dirigeants de la jeunesse du Leadership et gouvernance pour le développement (LGD), qui incarne les valeurs Matata, pense qu'il faut compléter la mission de Patrice-Emery Lumumba pour le Congo en particulier et l'Afrique en général, en accédant à l'indépendance économique et au développement durable, après avoir été doté d'une indépendance politique.

Dans un entretien, le 22 août, avec Le Courrier de Kinshasa, Jonathan Diyoka insiste sur les valeurs qu'incarnent son parti politique, LGD et son président national, l'ex-Premier ministre, le sénateur Matata Ponyo Mapon. Pour cet économiste de formation et autodidacte dans plusieurs domaines, entrepreneur et homme d'affaires vivant à Kinshasa, l'objectif principal de cette formation politique est de compléter la mission de Patrice-Emery Lumumba pour le Congo en particulier et l'Afrique en général. " Après nous avoir doté d'une indépendance politique, notre part aujourd'hui est d'accéder à l'indépendance économique et au développement durable ", a-t-il affirmé. Et de noter que pour y arriver, LGD prône le sérieux, la rigueur et l'esprit de travail.

Mais Jonathan Diyoka, qui affirme avoir adhéré au LGD avant son existence, a souligné que cette formation politique est plus qu'un parti. " C'est une stratégie, une technique, une philosophie, s'imprégnant des valeurs du président national, Matata Ponyo Mapon. Nous nous sommes engagés à ce parti solution pour servir notre pays et notre population, en les emmenant vers une indépendance économique et un développement durable ", a-t-il indiqué.

Chacun à sa part dans ce Congo prospère et grand

Réagissant par rapport aux antivaleurs, qui sont devenues un mode de vie en République démocratique du Congo (RDC), Jonathan Diyoka, qui a été formé dans les moules de l'école Matata Ponyo affirme que la place de son mentor et toutes les personnes de son école n'est pas forcément aux côtés de ces gens-là, qui ont adopté comme mode de vie les antivaleurs.

Mais, note-t-il, chacun doit apporter sa pierre dans la construction du Congo que l'on veut grand et prospère. " Le combat que nous menons est un combat de lumière et nous croyons en tous les Congolais pour contribuer à cette lutte. Nous sommes tous Congolais et au Congo, chacun a sa place pour défendre ses idéaux et opinions ", a-t-il souligné.

Notons que, avec cet apport de tous ses fils et toutes ses filles, l'avenir du Congo est radieux, ce leader de la jeunesse de LGD appelle les jeunes congolais à aimer leur pays, la RDC, et de se savoir responsables de leur environnement ou entourage. " C'est la base pour être un bon citoyen et aider son pays, en optant pour les meilleures décisions ", a-t-il fait savoir. Et d'appuyer que la jeunesse doit savoir que l'énergie qui la déborde a une raison. " Alors, capitalisons cela ", a-t-il insisté.

Jonathan Diyoka, qui affirme être Congolais de père et de mère, dit qu'il s'identifie "rdcien." " Premièrement, c'est pour mettre en avant un autre aspect de ce que nous sommes, donc Congolais ", a-t-il dit. Regrettant ce fléau de tribalisme qui pèse sur le vécu de la population, ce Congolais et leader de la jeunesse au sein de LGD pense qu'entant qu'acteur politique prônant des valeurs, cet appel à l'unisson constitue sa stratégie pour lutter contre le tribalisme.