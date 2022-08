Congo-Brazzaville: Boxe - Brazzaville abrite les championnats nationaux

La Fédération congolaise de boxe (Fécoboxe) consacrera les nouveaux champions, le 25 août, au terme de la compétition qui a été lancée le 20 de ce mois au gymnase Nicole-Oba à Talangaï, dans le sixième arrondissement. La vision exprimée du président de la Fédération congolaise de boxe d'amener ce sport vers les lendemains meilleurs passe bien entendu par l'organisation régulière des compétitions. Le championnat national, qui met aux prises depuis le dimanche sept ligues départementales, notamment Kouilou, Pointe-Noire, Niari, Bouenza, Brazzaville, Plateaux et Cuvette, est le deuxième de cette olympiade. Il constitue un endroit idéal d'expression des talents, de partage d'expérience et de technique.

" J'espère que nous serons capables de saisir cette opportunité. Il y a tellement du potentiel inexploité en nous dans tous les domaines qu' il nous faut, chemin faisant, engendrer une expression en notre propre sein par des compétitions régulières et de qualité pour espérer aller plus de l'avant. Nous avons la force, le courage et l'intelligence de le faire mais faisons- le de façon juste, dans le respect des règles et des autres même si cela a un prix. Ensemble écrivons la belle histoire de notre noble sport et de sa fédération ", a souhaité Gaétan Nkodia, le président de la Fécoboxe.

Anna Moungalla, la représentante de la direction générale des Sports a salué l'esprit managérial qui caractérise l'actuel bureau de la Fécoboxe. L'organisation de la compétition, a-t-elle souligné, s'inscrit dans la réalisation du programme d'activité de cette fédération et les vainqueurs feront partie de l'élite capable de défendre les couleurs nationales.

" Je tiens à féliciter et à encourager les entraîneurs pour le travail accompli dans la formation d'athlètes. Par ailleurs, j'invite les arbitres et juges arbitres à faire valoir le métier sportif en arbitrant et en jugeant dans l'objectivité et l'impartialité la plus absolue pour éviter les frustrations. Les athlètes doivent se souvenir de tout ce que les entraîneurs leur ont appris pendant les entraînements. Le moment est le bienvenu de le mettre en pratique ", a indiqué la représentante de la DGS.

Les premiers résultats

Dans la première série des jeunes, Sanctifié Madzou du Niari a battu dans la catégorie minimum Daniel Ngokon des Plateaux par arrêt de l'arbitre. Beni Ngakeni de Pointe-Noire a dominé Landry Milandou. Dans la catégorie des legers, Omdoumbou Itoba de Brazzaville a eu raison de Ges Moussita du Niari. Mavie Mouessé de la Cuvette s'est imposé face à Charly Aouanga des Plateaux par arrêt de l'arbitre.

Dans la série seniors hommes, dans la même catégorie, Amour Soungama du Niari a pris le meilleur sur JAC Mienguié des Plateaux. Ngoma Mouanda de la Bouenza a battu Alexis Angouono de la Cuvette. Ngollo Ngassay de Brazzaville domine Ben Correia de Brazzaville. Dans la catégorie des Mi-welter, Forel Malonga a pris le dessus sur Fils Onkamba, les deux boxeurs représentaient Brazzaville.

Dans la catégorie welter, Bedjovic Mberri de Brazzaville a dominé Kevin Ebouaba Wando de Brazzaville. Stiven Mouandza de la Bouenza l'emporte face Ngoma Mboungou. Dans les mi-moyens , Rech Andzoua (Brazzaville) gagne son combat par forfait face à Dodo Moukouri de Brazzaville. Divin Makaissa de Pointe-Noire a dominé Moise Mbono de la Cuvette.

Chez les dames, dans la catégorie Welter, Jacharmella Okota de Pointe-Noire a dominé Clarges Nzinga après disqualification