Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Les domaines fonciers prêts à accueillir les infrastructures

Les domaines du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire dans le district d'Ignié, département du Pool, sont sécurisés. Il ne reste plus que l'érection des infrastructures de formation, d'accueil des sinistrés et des réfugiés. " Les sites sont sauvegardés et entretenus. Nous rassurons les partenaires disposés à nous accompagner dans la formation des cadres en matière du travail social ", a indiqué la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, lors de la descente effectuée sur les lieux le 20 août, en présence du préfet du département du Pool, Georges Kilebe.

A Ignié, les travaux de construction du mur de clôture se font sur le site devant abriter l'Institut national du travail social (INTS). L'objectif étant d'éviter les occupations anarchiques. Il convient de souligner que, pour l'heure, l'INTS est logé dans l'enceinte du Centre de promotion sociale de Bacongo, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville. Le bâtiment qui l'abrite a été inauguré, il y a quelques mois, par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

C'est en réalité le site d'Ignié qui va abriter cet institut dans ses différents composants (bloc administratif et pédagogique, dortoirs pour les étudiants, aires de jeu de basketball, handball, tennis, amphithéâtre), a expliqué le directeur des études et de la planification du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Raphael Ekolobongo Akoli.

A Essio, toujours dans le district d'Ignié, le domaine s'étend sur seize hectares. Il a pour vocation d'abriter les réfugiés que le pays accueille ou des sinistrés. Selon la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, les domaines étant sécurisés, il faut mobiliser les partenaires pour accompagner les projets de construction des infrastructures pour une meilleure formation des cadres du travail social.