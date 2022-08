Gambie: Nian Sarang Jobe révèle les circonstances de l'assassinat de Mr Deyda Hydara

Nian Sarang Jobe, une ancienne employée du journal The Point, a révélé devant la Cour de Celle en Allemagne lors du procès de l'ancien jungler Bai Lowe les circonstances de l'assassinat de Mr Deyda Hydara le 16 Décembre 2004.

Mr Hydara était le rédacteur général et coéditeur du quotidien The Point lorsqu'il a été assassiné par les présumés junglers de l'ancien dictateur Gambien Yahya Jammeh.

Mlle Jobe s'est d'abord présentée devant un panel de cinq juges.

Elle a déclaré qu'elle a travaillé pour le quotidien The Point pendant 22 ans avant de prendre sa retraite pour des raisons de santé.

Elle a dit: " Le 16 Décembre 2004, nous avons célébré notre 13 ème anniversaire. Habituellement, Mr Deyda nous déposait, ma collègue Ida Jagne et moi, à la maison car nous résidons dans le même voisinage. "

Mlle Jobe a déclaré à la Cour que Mr Deyda était généreux et serviable. Selon elle, après le travail, il les conduisait toujours à la maison.

" Lors de cette nuit, nous avons terminé le travail à 22h et avons emprunté la route de Sankung Sillah. Un taxi nous suivait. Soudainement, le conducteur nous a signalé avec ses feux clignotants " a-t-elle ajouté.

" Mr Deyda a ralenti car il pensait que le taxi était dans une situation urgente. Nous nous sommes rendus compte que le conducteur se rapprochait de plus en plus de nous; le passager au siège avant a alors ouvert le feu. Deux autres coups de feu ont été tirés. Je ne savais pas s'il y avait des gens derrière nous. J'ai vu que Mr Deyda saignait de la tête et du cou. "

" Mlle Ida Jagne, qui était assise juste à côté de Mr Deyda, est sortie précipitamment de la voiture afin de se mettre à l'abri des coups de feu et a subi des blessures. J'ai reçu une balle au genou. J'ai appelé ma sœur pour l'informer de ce qui était arrivé. Des jeunes de mon voisinage sont ensuite venus à notre rescousse. La voiture avait terminé sa course dans les ravins au bord de Sankung Sillah Road. "

" Nous nous sommes rendues au Commissariat de Police de Kanifing. Les agents du Commissariat de Police de Serrekunda nous ont aidées à acquérir les services d'une ambulance en vue de nous conduire à l'hôpital Edward Francis Small de Banjul où nous avons été hospitalisées plusieurs jours durant. Nous nous sommes ensuite rendues à Dakar où les médecins ont retiré la balle de mon genou. "

" Lors de notre hospitalisation à Dakar, des agents de sécurité Gambiens de l'Agence Nationale de Renseignements (NIA) et de la Police sont venus nous interroger. "

Selon Mlle Jobe, elle a été surprise par les propos de l'ancien President Jammeh sur la Chaine de Radiotélévision de la Gambie (GRTS). L'ancien Président a en effet déclaré que " nous avons tenté de nous rendre clandestinement au Sénégal. " Elles ont collaboré avec les agents de sécurité Gambiens.

" Lorsque nous avons quitté l'hôpital, nous avons décidé de rester avec les membres de nos familles résidant à Dakar. Mais les agents nous ont conseillées de nous tenir sur nos gardes."

" En 2005, j'ai décidé de rentrer à la maison car ma mère et mes deux enfants étaient traumatisés. J'ai repris le travail au quotidien The Point. "

Mlle Jobe a déclaré que suite à son retour à Banjul, elle s'était rendue au quartier général de l'Agence Nationale de Renseignements (NIA) où elle a été interrogée par Daba Marenna - le directeur général de l'Agence à l'époque.

" J'ai poursuivi le gouvernement en justice en vue de recevoir un dédommagement. J'ai perdu cette bataille juridique car selon le verdict, cette affaire avait déjà été jugée par la cour de la CEDEAO et des dédommagements avaient déjà été accordés à la famille Hydara. "

Mlle Nian Sarang a déclaré à la Cour qu'elle ne connaissait nullement Bai Lowe, l'accusé et le conducteur des présumés junglers qui ont pris part au meurtre de Mr Deyda Hydara.

Mlle Jobe a également déclaré qu'elle a pris connaissance de l'identité des assassins de Mr Deyda Hydara à travers une émission de la chaine de radio Freedom Radio et les audiences publiques de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC). Elle a nommé Malik Jatta, Alieu Jeng, Sanna Majang et Tumbul Tamba comme étant les assassins de Mr Deyda Hydara.

Interrogée par le président des juges sur la situation socio-politique durant la période de règne de l'ancien Président Jammeh, en particulier sur le sort des membres de la presse et des représentants de l'opposition, elle a déclaré que les politiciens et journalistes étaient régulièrement arrêtés, assassinés ou contraints de quitter le pays.

" Mr Deyda m'avait révélé qu'il avait reçu des menaces de mort à plusieurs reprises " a déclaré Mlle Jobe. Elle a ajouté qu'il avait été visé car il était le rédacteur de la célèbre chronique 'Good Morning Mr Président' publiée tous les Lundis.

Le Juge Ralf Gunter a déclaré à la fin de l'audience: " J'exprime ma reconnaissance à vous, Mlle Nian Sarang Jobe, pour avoir fait tout ce chemin si loin de la Gambie, et ce, en vue de contribuer à la recherche de la vérité car les tribunaux Allemands ne sont nullement autorisés à contraindre qui que ce soit à venir en Allemagne afin de témoigner. Vous avez ma profonde reconnaissance considérant surtout toutes les difficultés que vous avez endurées pour vous rendre au Sénégal afin d'obtenir votre visa à l'Ambassade d'Allemagne à Dakar. "

Le procès a été reporté au 24 Août afin de permettre à la défense de procéder au contre-interrogatoire du témoin.

Mr Pap Saine, le coéditeur du quotidien The Point, témoignera également lors de la même journée.

