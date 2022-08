Ile Maurice: Transport - L'allocation de Rs 1 000 se fait toujours attendre

Les jours se suivent et se ressemblent pour les acteurs de l'industrie du transport. En effet, l'allocation de Rs 1 000 accordée à chaque employé du transport depuis 2021 a été supprimée, et les différents syndicats attendent toujours un dénouement. Aux dernières nouvelles, la décision finale repose entre les mains du ministre du Transport, Alan Ganoo, qui devrait soumettre cette doléance au Conseil des ministres. Afin que les compagnies puissent corriger cette "injustice" que dérient les employés. Le président de l'UBS Employees Union, Iqbal Sheikabbass, espère que le ministre tiendra parole.

Le syndicaliste explique que depuis l'introduction de la CSG Income Allowance de Rs 1 000, annoncée dans le Budget 2022- 2023, les employés du secteur du transport ne reçoivent plus l'allocation de Rs 1 000. "Nous avons eu une rencontre le 1er août avec le ministre Ganoo et il nous a expliqué que le fonds qui permettait au gouvernement d'offrir cette allocation est épuisé. Cela fait huit ans depuis qu'aucun employé n'a perçu d'augmentation salariale. Cela a été évoqué lors de cette rencontre, et nous avons demandé que cette somme de la CSG Income Allowance soit désormais incluse dans notre salaire de base." Les différents propriétaires des compagnies d'autobus ont été convoqués, mais aucun bruit n'a filtré depuis.

Selon les bruits de couloirs, il se pourrait que cette somme soit ajoutée aux salaires dès la fin de septembre mais, pour l'heure, rien d'officiel n'a émané des principaux concernés. "Avec le coût de la vie qui a augmenté, nous pensons que cette requête est justifiée. On nous a également laissé entendre que le paiement de cette somme sera rétroactif depuis mai." La balle est dans le camp du ministre.

Autre problème qui agace les employés du secteur du transport, c'est le lump sum que les travailleurs n'arrivent pas à toucher au moment de leur retraite. "Depuis janvier 2022, la loi a été amendée. Quand un travailleur prend sa retraite, il doit informer la sécurité sociale. Cette institution doit par la suite remplir un request form. Ce n'est qu'après que toutes les données sont soumises à la Mauritius Revenue Authority (MRA). Et ce sera au tour de la MRA d'effectuer le paiement."

C'est là que les soucis surgissent. "La MRA prend au moins cinq à six mois pour payer une personne qui a pris sa retraite depuis février. Nous avons fait un incessant va-et-vient entre la sécurité sociale et le bureau de la MRA, mais nous n'obtenons aucune réponse. Entre-temps, nous avons même des collègues qui sont décédés sans même avoir eu l'occasion de profiter de leur retraite." Le président de l'UBS Employees Union ajoute qu'il a déjà eu une rencontre avec le ministre du Transport à cet effet, et que ce dernier lui a promis de référer ces cas au bureau du Travail. "Cela fait déjà 20 jours depuis que nous avons eu cette rencontre, et depuis, personne ne nous a contactés à ce sujet."