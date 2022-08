Ile Maurice: Centre d'entraînement Guy Desmarais - Un havre pour les chevaux

Des bambous, des arbres centenaires, le calme, la fraîcheur, un ruisseau... Un vrai poumon de verdure et de récupération pour les chevaux à Floréal. Au départ destiné à soigner les équidés blessés, le centre d'entraînement Guy Desmarais a plus d'un demi-siècle.

En proie à de grosses difficultés financières, le Mauritius Turf Club (MTC), premier organisateur de courses à Maurice, étudie sérieusement la possibilité de mettre en vente le centre d'entraînement Guy Desmarais, à Floréal, pour payer ses dettes. La proposition sera faite aux membres du Club lors d'une assemblée extraordinaire ce mercredi 24 août.

Une pièce maîtresse des courses hippiques à Maurice. Reste que les séances d'entraînement et de récupération sur le site ce mois-ci pourraient être les dernières d'une très longue histoire. Les hennissements et le claquement des sabots risquent de se taire définitivement dans ce lieu qui a, pendant de très longues années, hébergé les différents cracks ayant évolué au Champ-de-Mars.

Le centre d'entraînement Guy Desmarais, sis à Allée Brillant, à Floréal, sur environ 17 arpents, a accueilli ses premiers pensionnaires dans les années 69 ou 70. L'idée première était d'en faire une clinique vétérinaire. Les installations sur l'hippodrome à Port-Louis n'étant pas idéales pour soigner les chevaux blessés, l'idée a germé d'acheter le terrain à Floréal et d'en faire un centre pour réhabilitation. De centre de Floréal puis centre Guy Desmarais, il s'est au fil des années transformé en un véritable outil de travail pour les entraîneurs.

Au départ, il fut utilisé uniquement pour soigner les blessures telles que claquage de tendon, boulet déformé ou encore pour soulager un cheval de son stress causé par la compétition, avec quelques boxes seulement. C'était sous la présidence de Guy Desmarais que fut fondé ce centre, placé sous la responsabilité de Jean Halbwachs, alors assistant secrétaire du MTC. Sous l'impulsion de ce dernier, ce centre accueillit plusieurs pensionnaires qui profitèrent de sa température douce, de son calme environnemental et de la fraîcheur de son ruisseau pour se refaire une santé.

Puis, la bonne réputation du centre Guy Desmarais ne fit que s'amplifier et sa transformation en un centre d'entraînement se fit à peine quelques années plus tard. L'insatiable demande des entraîneurs pour des boxes additionnels fit que d'une douzaine de boxes à l'origine, le centre en compte aujourd'hui plus de 150.

Entre Rs 350 millions et Rs 400 millions

Quelle est la valeur de ce centre qui se trouve dans l'un des quartiers les plus chics et prisés de Floréal ? Un professionnel de l'immobilier contacté pour nous éclairer estime qu'il devrait avoir une valeur se situant entre Rs 350 millions et Rs 400 millions, prenant en compte l'espace occupé également par le Club Hippique de Maurice. Si la décision est prise de mettre en vente le centre Guy Desmarais, les entraîneurs perdront un valeureux outil de travail, même si, désormais, beaucoup de centres privés ont obtenu leurs accréditations et que les entraîneurs ont beaucoup plus de choix. Reste que le calme et la température douce de Floréal sont second to none.

L'entraîneur Patrick Merven, l'un des senior trainers du giron, reconnaît l'importance de ce centre dans l'entraînement des chevaux et dans le bon fonctionnement de l'activité hippique. "Le centre Guy Desmarais a été d'une très grande importance pour les courses.

En raison de son climat, il est idéal pour la récupération des chevaux après une course. Aussi, le centre sert à la préparation de base qui doit se faire graduellement. Et là, je dois dire que le centre se prête idéalement à effecteur le base work, comme on l'appelle dans le giron. Il est aussi important pour les chevaux qui sont au repos. Ils profitent du calme pour récupérer avant de reprendre les choses sérieuses."

Le vétérinaire Alexandre Henry, qui compte plusieurs années d'expérience dans le domaine hippique, valorise également la disponibilité de ce centre d'entraînement. "Le centre de Floréal est propice surtout à la récupération après une course, de par son climat frais et son environnement naturel.

C'est, pour moi, le point fort de ce centre. Aussi, la piste d'entraînement reste disponible jusqu'à plus tard dans la matinée, car celle de Port-Louis ferme à 7 h 30 du matin, et les palefreniers ont davantage de temps de s'occuper des chevaux sous leur charge. Il y a aussi le fait que beaucoup de chevaux associent le Champ-de-Mars aux entraînements intensifs et à la compétition, donc le fait de changer de centre diminue le niveau de stress. Pour conclure, les conditions sont optimums pour la remise en forme, la musculation et le travail de base des chevaux", explique le professionnel.