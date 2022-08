Ile Maurice: Congrès du MSM à Mahébourg - Las des discours répétitifs des politiciens, des internautes se lâchent

La plupart des commentaires, pour ne pas dire tous, sur Facebook sont négatifs. Sauf deux trolls qui n'ont pas arrêté le déferlement d'insultes, de moqueries et de blagues. Il semble que les congrès du MSM soient devenus un passe-temps favori pour les Mauriciens qui veulent se divertir un peu.

Dès le début du congrès hier à Ville-Noire, Mahébourg, alors que Bobby Hurreeram tentait de chauffer la salle, ce sont les internautes qui se sont échauffés et ont laissé libre cours à leurs états d'âme. "To krwar nou'nn bliyé Wakashio!" Et lorsque le ministre des Infrastructures nationales a demandé à l'assistance de "taper la main" à l'arrivée de Pravind Jugnauth, un internaute a réagi "oui, taper la main kan zot al supermarché".

Bobby Hurreeram criait plus que d'habitude. Ce qui a alarmé les internautes : "Pa tro kriyé, tansion léker arété" ou "... tansion lavenn kasé é pa trouv lindi". Et lorsque Stéphan Toussaint a pris la parole, qui n'a consisté en fait qu'à "lev pavion", les internautes s'agacent : "Sa mem tou li konn dir sannla!"

Et un autre de qualifier les deux orateurs de "Misié Omelette ek Misié Orange" ou "lékip Fanta" ou "Sunquick". Dans leurs harangues, les "orateurs" demandaient tellement à la foule de répondre par des "oui" ou par des "applaudissements" qu'une internaute s'est exclamée : "Voilà, c'est l'École des Fans à Mahébourg."

De son côté, le troisième intervenant, Kavi Doolub, s'est enroué dès le départ, n'ayant sans doute pas l'habitude comme ses collègues Hurreeram et Toussaint d'élever la voix. Commentaires : "To pé kozé ou to pé gélé?" ; "al bwar inpé dimiel mamou". Lorsque le député orange du n°12 a commencé à répéter les mêmes discours que ses collègues, le réseau social s'enflamme : "Tou kongré parey, mem dialog." Surtout lorsque Pravind Jugnauth a pris la parole et repris les mêmes thèmes que lors des cinq précédents meetings. "Kouma dir disk la réyé", "mo'nn déza tann sa CD-la". Ou un autre, de guerre lasse, de lacher : "Ayo, mo al get télévizion plito".

"Tant de mensonges ! Quel avenir pour ce pays", écrira un internaute alors qu'un autre donne son avis en écoutant Bobby Hurreeram : "Pa so nené ki pou pousé, sé so sévé, telma li koz manti." Quand le même orateur, parlant de Navin Ramgoolam, affirme "li ti bour larak... " une dame est outrée, "trop vulgaire ça hein". Stéphan Toussaint a ensuite parlé de son "slip orange" et de Côted'Or. Il se demandait sans vergogne "bé kot pou konstrir stad si pa Côte-d'Or, kot twa?"

On ne se retient plus sur Facebook lorsque le ministre des Sports remercie son collègue Hurreeram et le Premier ministre pour la construction des drains : "Mersi pou inondasion", "tonn bliyé kouma zot ti gagn pousé Plaine-Magnien?" ou "Hey Bobby, éna enn simin pou koltaré kot mwa... " et "ranz rézervwar plito do".

Les discours traînant en longueur, on s'impatiente : "Mo pé fin, donn briyani-la enn fwa", écrit quelqu'un qui se trouve probablement dans la salle. Un autre se référant à une dame assise au premier rang qui ne semble pas participer à la liesse : "Madam, ou kapav rant lakaz, mo pé trouv ou soufrans". Un autre commentaire : "Dégazé do, briyani pé gaté dan take-away."

Un internaute habitant sans doute à Rose-Hill lance : "Kan zot pou vinn kot nou, hein?" On s'étonne aussi du silence sur l'affaire Kenny Dhunoo : "Koz Wellkin ek dépité taper."

Lorsque Pravind Jugnauth dit que ces congrès sont organisés dans le cadre du 40e anniversaire du MSM, une internaute raisonne : "Pa bon fet laniverser avant ler." Quand le Premier ministre parle de ses réalisations mais dont "mo pa pou rant dan bann détay", on réagit : "hein, la to pa donn détay, kan to fer palab lor lopozision, to donn détay". Pravind Jugnauth s'attaquant à Navin Ramgoolam, "gagn bez Covid, lerla galoupé fer démars rod avion ar gouvernma", aura cette réponse d'un internaute : "Réprosé koumsa!"

Un facebookeur, qui en a sûrement marre des discours répétitifs, demande : "Hey, avoy sa mamou ki kontan santé la, li ti kapav fer nou riyé inpé", en parlant probablement de Vikram Hurdoyal qui s'était essayé à la chanson lors du meeting de Flacq. Un autre internaute répond, en s'adressant à Pravind Jugnauth : "Sant enn kou twa osi. Montré zot to konn santé." Le Premier ministre ne chantera pas, il s'essaiera au bhojpuri mais en se trompant d'expression en parlant de son nouvel ennemi Sherry Singh. "Li pa koné. Nai ba" au lieu de dire "Nai jane la".

À noter que Pravind Jugnauth a lancé un défi aux journalistes de Radio Plus qu'il appelle "respectueusement" Nawaz Sahib et Al Kizr Sahib en leur demandant de réinviter l'ex-Chief Executive Officer de Mauritius Telecom pour répondre aux questions que lui, le Premier ministre, pose et n'a pas arrêté de poser lors de ces congrès concernant l'affaire sniffing. Il a aussi parlé de l'avocat Akil Bissessur qui, dit-il, "may li ar sintétik, li pé fer transaksion papa!"

Feu Papa Anerood n'a pas trop été invité dans le débat hier. D'ailleurs, un internaute fera une remarque au PM quand celui-ci a parlé de ses réalisations : "Kit fwa tor pa, pa twa an tou ka."