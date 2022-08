Ile Maurice: Sita Seecharrun Harris - Lever la malédiction de l'Histoire

Bêti, une descendante en quête de réponses. La principale : d'où vient-elle ? C'est l'intrigue du nouveau roman de Sita Seecharrun Harris. The Curse of Bêti a été lancé jeudi dernier au Hennessy Park Hotel. Il s'agit du troisième tome d'une trilogie historique qui a pour décor la période charnière de la transition entre esclavage et engagisme.

Sous la plume de Sita Seecharrun Harris, Bêti, une Mauricienne de la quatrième génération, revient dans son île natale. Elle obéit ainsi aux derniers voeux de sa mère : trouver qui était sa propre mère. Dès lors l'auteur nous entraîne dans les méandres des difficiles recherches de Bêti, au cours desquelles elle découvrira des secrets concernant sa lignée maternelle. Tout cela bouleversera ce qu'elle croyait savoir de l'histoire de l'île soi-disant paradisiaque.

"Here cultures clash, traditions baffled, the colour of the skin matters, faith is in supernatural beliefs brought by tribal African slaves and the indentured Indian labourers forge a way of life. Tragedies hit those who are at the mercy of loving life, and hope is buried deep in lore and taboos", indique la présentation engageante du roman. Elle souligne que ce roman se concentre "on the under-researched, affective dimension of belonging and identity within forced migration by allying fiction with historical facts".

L'auteur y remet en question deux systèmes d'exploitation "that have torn generations of people from the nourishment of tradition, family, and geography".

La Mauricienne Sita Devi Seecharrun Harris est installée à Bristol, en Angleterre. Elle a une carrière de fonctionnaire internatioonal en tant qu'International Senior Knowledge Management & Strategist, auprès d'instances des Nations unies, dont l'Unicef et l'Unesco. Elle est également la fondatrice de EcoVivre Sustainable Living Program for Women Empowerment.

Sita Seecharrun Harris est aussi une artiste qui a exposé plusieurs fois en Angleterre, à Maurice et à Delhi. Les deux premiers tomes de la trilogie qui s'achève avec The Curse of Bêti sont When the stars shine et Taming of a Brew. Elle a également publié Island Folk Stories from the Indian Ocean Vols 1 & 2.