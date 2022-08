Algérie: Incendies de forêts - L'indemnisation des agriculteurs se fera le plus rapidement possible

Guelma — L'indemnisation des agriculteurs touchés par les derniers incendies "débutera immédiatement" après réception des rapports des commissions de wilaya qui mènent actuellement l'opération de recensement, a affirmé dimanche à Guelma le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni.

"Toutes les dispositions organisationnelles nécessaires ont été prises pour l'indemnisation des (agriculteurs) sinistrés des incendies dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions", a déclaré M. Henni à la presse après avoir constaté sur place les dégâts occasionnés par les récents incendies de forêts dans la réserve naturelle de la forêt Béni Salah dans la commune de Bouchegouf, sur les limites administratifs des wilayas de Guelma et d'El-Tarf.

Le ministre a précisé que l'opération d'indemnisation, en nature, des agriculteurs sinistrés des localités forestières et rurales touchées par les incendies sera effectuée par "la mobilisation de quatre entreprises économiques relevant du secteur spécialisées dans l'élevage, le matériel d'irrigation agricole, l'entreprise régionale de génie rural et l'assurance agricole des équipements".

L'indemnisation, a-t-il ajouté, concernera les animaux d'élevage (bovins, ovins et caprins), les volailles, les ruches, ainsi que la restauration des structures et bâtiments d'élevage, le matériel agricole d'irrigation, avant de procéder ultérieurement aux actions de plantation des arbres fruitiers et d'oliviers.

Le ministre a suivi sur site un exposé des services des forêts sur les dégâts causés par les incendies des 17 et 18 août courant dans la wilaya de Guelma dont 25 feux enregistrés dans 11 communes ayant occasionné des dégâts à près de 2000 hectares de couvert forestier et à 77 agriculteurs et éleveurs qui ont perdu des arbres fruitiers, des ruches, des bovins, des ovins, des volailles et du matériel agricole.

Il a notamment exhorté, à l'occasion, les divers services et organismes publics impliqués dans la lutte contre les incendies à demeurer vigilant jusqu'à mi-septembre prochain.

M. Henni s'est également enquis des dégâts causés par les incendies dans la mechta Ellouz, dans la commune d'Oued Cheham, qui se trouve à la frontière de la wilaya de Guelma avec Souk Ahras, en visitant une exploitation agricole privée où les incendies ont ravagé d'importants vergers d'amandiers et d'oliviers et un hangar d'élevage dont nombre d'animaux ont péri.

Le ministre a assuré aux agriculteurs que l'opération d'indemnisation débutera "dans les plus brefs délais possibles", tout en leur assurant que "l'Algérie n'abandonnera pas ses enfants".

Il a affirmé l'engagement des services de son département à assurer aux sinistrés des incendies les indemnisations nécessaires qui leur permettront de relancer leurs activités agricoles, ajoutant qu'il est possible de recourir à d'autres mesures d'aide aux sinistrés, dont la fourniture des aliments de bétail pour des périodes suffisantes pour les aider à surmonter ces moments critiques, en plus du lancement, à la mi-octobre, de l'opération de plantation des arbres.

Au terme de sa visite, M. Henni a souligné la nécessité d'adopter une nouvelle approche de reboisement forestier par le recours à la plantation sur les aires dévastées de nouvelles espèces à valeur économique et la valorisation de la dimension économique de la gestion et de l'exploitation des forêts.