Sahara Occidental: Le statut juridique du Sahara occidental est clairement et expressément défini

Chahid El-Hafedh — Le ministère sahraoui de l'Information a affirmé que le statut juridique du Sahara occidental était clairement et expressément défini, rappelant les décisions sans équivoque des Nations Unies, de l'Union africaine (UA), de l'Union européenne (UE), de la Cour de justice internationale (CJI) ou encore de la Cour de justice européenne (CJE) stipulant que le Maroc et le Sahara occidental sont deux pays distincts.

"Le Maroc adopte délibérément la politique de la fuite en avant afin de torpiller les efforts internationaux visant la décolonisation de la dernière colonie en Afrique", précise un communiqué du ministère, rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Pour le ministère sahraoui de l'Information, "l'échec de l'Etat d'occupation marocain, durant plus de quatre décennies, à légitimer son occupation militaire inique, le met dans une situation de tension et d'irritation", relevant que cette position "cible toute partie qui ne cautionnerait pas les violations flagrantes des dispositions du droit international et du droit international humanitaire".

"Cette tendance à l'obstination est devenue un indicateur constant du régime du Makhzen, perceptible à chaque fois que la situation interne au Royaume atteint un stade avancé de tension", a-t-il ajouté.

Le ministère sahraoui a souligné que "dans le but de gagner du temps et de contenir la colère grandissante du peuple (marocain), le régime du Makhzen recourt aux méthodes les plus viles, mesquines et dangereuses qui soient, n'hésitant pas à pactiser avec le diable pour conclure des alliances douteuses et ouvrir la région aux agendas destructeurs, sans parler des plans qu'il met à exécution pour inonder la région de drogues, encourager les bandes du crime organisé et les groupes terroristes et donner une tribune aux porte-voix de la fitna et de la division".

"Mais ce qui est sûr, c'est que les pays et les peuples de la région, à leur tête le peuple marocain, n'accepteront jamais cette voie expansionniste et belliciste du régime du Makhzen, qui pose une véritable menace pour la région et le monde", a ajouté la même source.

Le ministère sahraoui de l'Information a, par ailleurs, réaffirmé que "le peuple sahraoui, sous la direction du Front Polisario, son unique représentant légitime, poursuivra résolument sa guerre de libération par tous les moyens légitimes, notamment la lutte armée, jusqu'au parachèvement de la souveraineté de son Etat sur l'ensemble de son territoire national".