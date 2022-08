Algérie: Décès du SG de la Présidence de la République - Le Président Tebboune reçoit les condoléances de son homologue palestinien

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de condoléances du président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas suite au décès du secrétaire général de la Présidence de la République, Mohamed El-Amine Messaid, samedi à l'âge de 70 ans.

"C'est avec une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle du décès du secrétaire général de la Présidence de la République algérienne, pays frère, Mohamed El-Amine Messaid, après avoir voué sa vie au service de son pays et de son peuple", lit-on dans le message de condoléances.

Le Président Abbas a exprimé au Président de la République et à la famille du défunt, en son nom personnel et au nom de l'Etat et du peuple palestiniens "ses sincères condoléances, priant Allah le Tout-Puissant de l'entourer de Sa sainte miséricorde, et de l'accueillir en Son vaste paradis et de préserver l'Algérie, Peuple et Gouvernement. Veuillez accepter Excellence ma compassion fraternelle", a-t-il écrit.