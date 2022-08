Algérie: El Tarf - Mme Krikou insiste sur la prise en charge psychologique et sociale des sinistrés

El Tarf — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaouthar Krikou, a insisté dimanche à El Tarf sur l'importance de la prise en charge psychologique et sociale efficace des familles sinistrées suite aux incendies de forêts qui ont frappé la semaine passée cette wilaya frontalière.

Lors de son inspection du centre d'accueil et de collecte des aides humanitaires destinées aux sinistrés de ces incendies qui se trouve au siège de l'unité principale de la protection civile de la commune d'El Tarf, la ministre a indiqué qu'elle visitait cette wilaya pour présenter les condoléances aux familles des victimes au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et s'enquérir de la coordination et de la prise en charge psychologique et sociale des sinistrés.

La ministre a affirmé que des instructions fermes ont été données aux cellules de proximité relevant de son secteur pour assurer la prise en charge psychologique et sociale en coordination avec les services de la protection civile et de la santé des familles sinistrées notamment des enfants scolarisés en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

Mme Krikou a affirmé avoir relevé "un excellent" encadrement de l'opération de la prise en charge des sinistrés par la commission de wilaya installée à cet effet et présidée par le wali d'El Tarf, Harfouche Benarar, et qui comprend des membres de tous les secteurs concernés et assure la réception et la distribution de aides et réalise des enquêtes sociales pour identifier les familles qui ont le plus grand besoin de ces aides.

La ministre s'est ensuite rendue en compagnie du président de l'Observatoire national de la société civile et des autorités locales vers les villages Reghia dans la commune de Berrihane et El Meleha dans la commune d'El Kala ainsi que la commune d'El Ayoune.