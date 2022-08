Cote d'Ivoire: Y4, 4 et 5 ponts, Baie de Cocody, Tour F, Stade FHB - Ces chantiers qui changent le visage d'Abidjan

Abidjan est en chantier. Le constat frappe aux yeux de ceux qui habitent la capitale économique ou qui y séjournent. De jour comme de nuit, des ouvriers sont à l'œuvre sur les chantiers de la Y4, des 4 et 5e ponts, sans oublier la Tour F, le stade Félix Houphouët-Boigny et bien d'autres ouvrages. A termes, la capitale économique de la Côte d'Ivoire grâce au chef de l'Etat va briller de mille feux et porté avec fierté son appellation de perle des Lagunes. Gros plan sur ces ouvrages d'avenir.

Pour les sachant, le projet de construction de la Y4 ou voie de contournement d'Abidjan qui est actuellement en cours peut être considérée comme une révolution. Subdivisé en deux phase, il consiste dans sa composante 1 en la construction d'une route neuve en 2 fois 2 voies à partir de la jonction Boulevard de France redressée-Boulevard Mittérand jusqu'au carrefour d'Alépé sur une longueur 13, 4 kilomètres avec un terre-plein central de 12 mètres.

La réalisation de cette phase prévoit la construction de 10 ouvrages d'art dont 3 échangeurs sur des carrefours importants que sont les jonctions Y4 - Boulevard Mitterrand, Y4 - Route Saint Viateur, Y4 - Boulevard André Latrille. Longue de 12,3 kilomètres, la phase 2 du projet, consiste en la Construction d'une route neuve en 2×2 voies, à partir du carrefour de la route d'Alépé, jusqu'au Stade Olympique d'Ebimpé sur une longueur de 12,3 Km avec un terre-plein central de 12 mètres.

Elle prévoit également la construction de dix-neuf ouvrages d'art dont trois carrefours que sont : Jonction Y4-Route Alepé Jonction Y4-Boulevard Mohamed VI, Jonction Y4-Sortie Est Il est prévu l'éclairage public sur l'ensemble des deux phases du projet soit sur 25,7 kilomètres et la construction de deux clôtures de protection le long de la voie autoroutière. La Y4 se présentera comme une somme de projets constituant l'Autoroute de Contournement qui reliera Port Bouet, Cocody, Abobo et Anyama.

Il part de l'Aéroport Félix Houphouët Boigny dans la commune de Port Bouet pour traverser Koumassi et arriver à Cocody du côté de Mpouto. A partir de la bourgarde de Mpouto, la Y4 se prolonge en 2 fois 2 voies jusqu'au Collège International Jacques Prévert sur le Boulevard de France Redressé ; avant de traverser le Boulevard Mitterand en son rond-point, non loin du nouveau camp militaire d'Akouédo et continuer jusqu'au Collège Saint Viateur à Cocody palmeraie.

Cette route va gagner ensuite le Boulevard Mohamed VI à hauteur de la morgue de la commune d'Anyama avant de parvenir au Stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, puis l'Autoroute du Nord pour enfin rejoindre le carrefour de Jacqueville ; point d'alternative ouvrant sur le pont de Jacqueville, la ville de Dabou et la Nouvelle route côtière. A côté de la Y4, le gouvernement ivoirien a également lancé les travaux de construction de 4e pont d'Abidjan.

4ème pont d'Abidjan Yopougon-Plateau, un projet majeur

Ce pont qui va rallier Yopougon à Adjamé, au Plateau et à Cocody se présente pour les habitants de Yopougon comme la fin de leur calvaire. Car pour eux, ce projet va mettre fin aux nombreux embouteillages qu'ils rencontrent sur le tronçon Adjamé- Yopougon de l'autoroute du nord.

Pour le gouvernement ivoirien, l'objectif général de ce projet est de contribuer au renforcement et au développement des infrastructures en vue d'accroitre la mobilité au niveau de la ville d'Abidjan. Sa mise en œuvre se traduira par la construction d'une voie express reliant les communes de Yopougon, Attécoubé et Adjamé sur une longueur totale de 7,2 km.

il s'agira de construire une chaussée 2×3 voies y compris la réalisation des ouvrages de redressement (échangeurs) au croisement avec les voies principales existantes du côté de Yopougon sur une longueur de 4,025 km, trois échangeurs sur les voies principales franchies par le projet à Yopougon, une plateforme de péage sur une longueur de 0,850 km à Attécoubé, un pont sur la Baie du Banco d'une longueur de 1.4 km, trois échangeurs ou bretelles à la traversée du boulevard de la paix.

Il est aussi prévu la construire d'un viaduc sur la baie du Banco d'une longueur de 0,794 km, d'un échangeur ou bretelle à la traversée du boulevard de la paix, une chaussée 2×2 voies entre la fin de l'échangeur de Boribana et l'Indénié sur une longueur de 0,875 km, une trémie (tunnel) sur le boulevard Nandjui Abrogoua et un aménagement du TPC (20 m) qui constituera une réservation pour le projet de transport urbain d'Abidjan (TUA2).

L'échangeur de Boribana sera de 0,603 km, une bretelle sud : 0,540 km, une bretelle nord : 0,755 km) ; une chaussée 2×2 voies entre la fin de l'échangeur de Boribana et l'Indénié sur une longueur de 0,875 km et un Plan d'action de réinstallation (PAR).

Pour aménager convenablement le viaduc, les voies d'accès et les accotements, une bande d'emprise a été définie et fait l'objet de déclaration d'utilité publique : 120 mètres de Yopougon Boulevard principal à Attécoubé (Santé 3), 40 mètres d'Attécoubé (Boribana) à la fin du projet à Adjamé-Indénié.

5ème pont d'Abidjan, pour rallier rapidement Cocody

Toujours pour rendre la circulation fluide à Abidjan, Alassane Ouattara a lancé le projet de construction du 5e pont d'Abidjan. Long de 634 mètres, il sera prolongé par un viaduc de 260 mètres et deux échangeurs. Le 5e pont assurera la liaison entre les communes du Plateau et de Bingerville en passant par Cocody.

L'ouvrage enjambera la baie de Cocody et aura exactement pour points d'ancrage la Cathédrale Saint-Paul (au Plateau) et l'Eglise catholique Saint-Jean de Cocody, en passant par la PISAM, déviant ainsi le problématique carrefour de l'Indenié.

Il est jumelé aux travaux d'aménagement de la baie de Cocody. Bâti sur 136 hectares de plan d'eau lagunaire, le projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody, est en cours de réalisation. Un investissement 272,75 milliards de FCFA est prévu dans ce projet pour accroître l'activité touristique de la ville d'Abidjan et créer des emplois.

Le projet se déploie en deux tranches dont la première comprend deux phases. Les travaux de la première phase (13,51 milliards de FCFA) de la première tranche (57,03 milliards de FCFA) sont achevés. Ils concernent la réalisation du dragage, du remblaiement et du confortement des berges du chenal, constitue la première tranche du projet. La seconde phase de la première tranche, consiste en la création de quais de promenade, d'une Plaine sportive et de la Marina (base nautique devant accueillir des bateaux de plaisance).

Tour F et stade Félix Houphouët-Boigny, des paris audacieux

A côté des ponts et des routes, le gouvernement ivoirien va mettre bientôt à la disposition des Abidjan deux ouvrages d'envergure. Il s'agit de la Tour F et du stade Félix Houphouët-Boigny. La cité administrative au Plateau va s'enrichir d'une autre Tour.

La Tour F, véritable F, qui sera la plus haute d'Afrique, s'élancera dans le ciel d'Abidjan, culminant à 283 mètres pour 64 étages reposeront sur un socle, 283 m pour toucher les nuages.

C'est Une prouesse architecturale avec une géométrie symétrique, à l'image d'un masque africain. L'édifice est destiné à accueillir des services administratifs et des bureaux.

Il comprend notamment un auditorium de 200 places au 1er étage et un espace destiné aux cérémonies protocolaires, avec une très grande hauteur sous plafond, au 60e étage. Par ailleurs dans le cadre de l'organisation de la coupe d'Afrique des nations (CAN) 2024), la Côte d'Ivoire a lancé les travaux de rénovation du Stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le plus vieux de la Côte d'Ivoire.

Les travaux de réhabilitation du stade comprennent le terrassement général, la réhabilitation complète de l'aire de jeu en gazon naturel et de la piste d'athlétisme, la construction d'un parking souterrain, la réhabilitation des locaux existants de l'Office National des Sports et des gradins.

En point d'orgue de sa modernisation, le stade se verra doté d'un toit complet en métal le redessinant dans l'environnement dynamique urbain du Plateau. Ces projets s'inscrivent dans la continuité des chantiers exécutés à Abidjan depuis 2011. Preuve que Alassane Ouattara travaille vraiment pour les Ivoiriens.