Nigeria: Quatre religieuses enlevées dans le sud-est du pays

Abuja — Quatre sœurs des Sœurs de Jésus Sauveur ont été enlevées au Nigeria. Selon les informations de l'Agence Fides, les quatre religieuses, Johannes Nwodo, Christabel Echemazu, Liberata Mbamalu et Benita Agu, ont été enlevées par des ravisseurs alors qu'elles se rendaient à la messe d'action de grâce d'une sœur hier matin, dimanche 21 août, le long de la route Okigwe-Umulolo dans la zone de gouvernement local d'Okigwe de l'État d'Imo, dans le sud-est du Nigeria,

Les régions d'Okigwe et de Leru, situées entre les États d'Imo et d'Abia, sont touchées par des incidents croissants d'enlèvement. Le dernier incident s'est produit environ neuf jours après que des hommes armés ont enlevé un prêtre catholique et un séminariste le long de la route Obigwe-Umunneochi entre les deux États. Les deux hommes ont été relâchés peu après.

Les Sœurs de Jésus le Sauveur (également connues sous le nom de Sœurs Saviourites SJS) sont une congrégation religieuse fondée en 1985 dans le diocèse de Port Harcourt, dans l'État de Rivers, dans le sud-sud du Nigeria.

Le charisme de la Congrégation qui consiste à s'occuper avec compassion du peuple de Dieu qui est malade et qui souffre d'une manière particulière, notamment les handicapés, les pauvres, les personnes âgées et les personnes abandonnées sur le plan social, économique, spirituel, éducatif, psychologique et mental.

En apprenant la nouvelle de l'enlèvement des quatre religieuses, Mgr Luka Sylvester Gopep, évêque auxiliaire de Minna, a déclaré "Malheureusement, la situation dans notre cher pays, le Nigeria, ne s'améliore pas, mais nous restons confiants en Dieu pour l'avenir.