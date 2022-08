Somalie: Les femmes et les enfants font les frais de la sécheresse dans la Corne de l'Afrique

La soif et la faim poussent les gens à faire de périlleux trajets à pied pour se mettre en sécurité

Ils ont enterré Mohamed, cinq ans, dans une tombe peu profonde, dans un lieu inconnu, où sa famille s'était brièvement arrêtée pour se reposer. "Nous n'avions ni nourriture, ni eau... il souffrait de malnutrition et était épuisé et il n'a pas survécu", raconte sa mère, Mido.

Avec quatre autres enfants à charge et de nombreux jours de voyage à venir, la maman de 25 ans a fait un bref au revoir et a continué à marcher. Finalement, la jeune famille s'est rendue au camp de Kabasa à Dolow, une ville située sur les rives de la rivière Dawa, le long de la frontière entre la Somalie et l'Éthiopie.

Je rencontre Mido et sa fille de 12 mois, Fatun, dans un centre de santé financé par le Programme alimentaire mondial (PAM), une dizaine de jours après leur arrivée. Ses pieds commencent enfin à guérir du voyage d'un mois, mais son chagrin est brut. Comme ses enfants, elle est maigre et affamée.

"Nous avons quitté notre maison parce que nous n'avions plus rien - nous avions juste la sécheresse et la faim", explique Mido. "Nous étions des pasteurs et avions du bétail et des chameaux, mais nous avons perdu tout notre bétail et quand nos derniers animaux sont morts, c'était tout. Il n'y avait pas d'eau, pas de nourriture pour mes enfants, aucun moyen de gagner de l'argent."

Dans les jours qui suivent, je parle à d'autres femmes. Ambiyo, Ayan et Dahera racontent toutes différentes versions de la même histoire de faim et d'années de sécheresse incessante - ressources en diminution, bétail mourant et mort, pas de pluie, pas de nourriture.

Elles racontent de longs voyages, marchant jour et nuit, portant et cajolant de petits enfants pour les faire avancer à la recherche d'un refuge. Quelques petites gorgées d'eau sale, craignant que les maladies d'origine hydrique n'emportent leurs enfants si la soif et la faim ne le font pas. Ou pire : que s'ils s'arrêtent de marcher, des hommes armés les prendront tous. Toutes les femmes me disent qu'elles se sentent plus en sécurité ici à Dolow mais qu'elles ont besoin de plus d'aide - parce que je ne vois pas que les pluies ne sont pas arrivées ?

La sécheresse alimente la menace de la famine

La sécheresse est surtout visible depuis les airs. Les rivières et les affluents, fissurés et gris, s'étendent à travers le paysage, alors qu'ils devraient couler. Je visite pendant ce qui devrait être une saison des pluies, mais il ne pleut pas. Même si c'était le cas, ce serait trop peu, trop tard.

Le schéma des pluies dans cette partie du monde signifie qu'il y a traditionnellement deux saisons de croissance chaque année ; et toutes les quelques années environ, les communautés se préparent à la sécheresse et peuvent y faire face. En période de pénurie, les familles stockaient de la nourriture ou vendaient du bétail précieux pour fournir une alternative financière pour acheter de la nourriture et de l'eau. Ça aurait été difficile, mais les familles auraient été capables de faire face jusqu'à ce que les pluies reviennent.

De plus en plus, cependant, les pluies ne tombent pas. Quand elles le font, elles sont incohérentes et courtes. Les températures brûlantes frappent la région de plus en plus fréquemment. Depuis 2008, il y a eu une sécheresse chaque année ; les années 2011 ont entraîné une famine généralisée dans la Corne de l'Afrique. Aujourd'hui, le risque de famine plane à nouveau sur la Somalie.

"Au cours des dernières semaines, nous avons vu les taux de malnutrition tripler", explique Jama Mohamud Ahmed, responsable des politiques pour les programmes du PAM à Dolow. "Ces familles vivent maintenant avec la sécheresse depuis des années et les femmes et les enfants parcourent 200 à 300 kilomètres pour venir ici parce qu'ils savent qu'ils peuvent obtenir de l'aide".

"Lorsqu'ils arrivent ici, ils ont besoin d'une aide vitale immédiate, mais nous n'avons pas les ressources nécessaires pour soutenir toutes les personnes à risque. Et la sécheresse et l'insécurité persistantes signifieront que de plus en plus de personnes continueront d'arriver et auront besoin de notre aide."

Ces derniers mois, le PAM a considérablement intensifié l'aide alimentaire et nutritionnelle vitale qu'il fournit en Somalie, dans une course contre la montre pour éviter une nouvelle famine. Avec le soutien des donateurs et des partenaires, nous atteignons maintenant plus de personnes que jamais auparavant dans le pays avec une aide désespérément nécessaire : plus de 3,5 millions en juin seulement.

Mais alors que la sécheresse dévastatrice se poursuit, le nombre de personnes souffrant de la faim ne cesse d'augmenter. Plus de 7 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire critique. Et tandis que nous nous efforçons d'intensifier encore plus nos opérations, visant à fournir un soutien alimentaire et nutritionnel à près de 5 millions de Somaliens dans les semaines à venir, il n'y a pas de fin immédiate en vue à la crise. Les premières prévisions pour la prochaine saison des pluies sont sombres.

Le PAM a besoin de ressources soutenues, près de 300 millions de dollars au cours des six prochains mois, pour éviter les pires conséquences de la sécheresse - et pour poursuivre nos investissements à plus long terme en faveur des moyens de subsistance, des systèmes alimentaires et des projets de résilience qui permettront aux Somaliens de mieux faire face aux crises climatiques.

Le jour où nous arrivons à Dolow, il y a une alerte rouge, ce qui signifie que les travailleurs des Nations Unies courent un risque accru d'attaque ou d'enlèvement. Au PAM, nous sommes habitués à travailler dans des contextes fragiles, mais l'alerte nous rappelle à quel point la situation est difficile ici - le conflit aggrave la crise climatique en Somalie et a un impact sur notre capacité à atteindre ceux qui en ont le plus besoin.

Dolow a été façonné par des afflux successifs de personnes fuyant les conflits, la sécheresse ou, plus souvent, une combinaison des deux. Les familles sont attirées par la sécurité relative et l'accès à l'aide que les organisations humanitaires ne peuvent pas fournir dans d'autres parties du pays.

"Nous sommes venus ici car nous avions entendu dire que nous allions obtenir de l'aide", explique Ayan, 24 ans. "Nous avons quitté notre maison parce qu'il n'y avait pas d'eau et que notre bétail était mort." Elle ajoute qu'Al-Shabaab, l'un des nombreux groupes armés non étatiques à l'origine du conflit en Somalie, a aggravé les problèmes de la famille : "ils nous attaquaient jour après jour et nous vivions dans la peur."

Alors que des familles comme celle d'Ayan fuient l'insécurité directe en Somalie, elles sont également indirectement touchées par un conflit qui fait rage à des milliers de kilomètres. Les conséquences de la guerre en Ukraine aggravent une crise alimentaire mondiale, faisant encore grimper les prix des denrées alimentaires qui montaient déjà en flèche en raison de la sécheresse et poussant davantage de familles au bord de la famine.

Le PAM estime que plus de 880 000 personnes luttent pour leur survie alors qu'elles endurent une faim catastrophique en Somalie, au Soudan du Sud, en Afghanistan et au Yémen.

Ces conditions terribles touchent d'abord les plus vulnérables. La fille d'Ayan, âgée de 18 mois, Mushtaq, souffrait de malnutrition si grave lorsqu'ils sont arrivés à Dolow qu'elle ne pesait que 6,7 kilogrammes. Enceinte de quatre mois, Ayan s'accrochait péniblement à la vie. Aujourd'hui, le PAM les soutient à la fois avec un traitement nutritionnel et des céréales enrichies - et donne la priorité à d'autres, comme eux, qui sont les plus à risque. Pourtant, même dans ce cas, l'aide que nous pouvons apporter arrive parfois trop tard.

Je rencontre Ambiyo, 24 ans, au centre de santé où son plus jeune enfant, Abdi, reçoit un traitement contre la malnutrition. "La sécheresse a tout tué. Al Shabaab ciblait également notre village, donc ce n'était pas sûr là où nous vivions. Il nous a fallu environ un mois pour arriver à Dolow. Nous devions faire marcher les enfants et c'est un voyage difficile - nous ne nous reposions que lorsque nous le devions. Fudosa (3 ans) était gravement malade - très mal nourrie et malade à cause de l'eau sale... elle est morte quand nous sommes arrivés ici".

Ils ont enterré Fudosa dans une petite tombe, à la périphérie du camp - à cet endroit où ils ont finalement trouvé la sécurité.

Kirsty McFadden est responsable de la création, du contenu et de l'image de marque au Programme alimentaire mondial