Sénégal: BRVM - La société Sicor réalise la meilleure hausse de cours ce 22 août 2022

A l'issue de la séance de cotation du lundi 22 août 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la Société Ivoirienne de Coco Râpé (SICOR) a réalisé la meilleure hausse de cours.

La progression du cours de cette valeur s'est située à 7,42% à 6 010 FCFA. Entre le jeudi 18 août 2022 où il cotait à 5330 FCFA et ce lundi 22 août 2022, le cours du titre SICOR Côte d'Ivoire a augmenté de 680 FCFA ou 12,75% en valeur relative. Ce titre est ainsi à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivi respectivement par Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 5,47% à 1 060 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 3,06% à 6 900 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 2,94% à 875 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 2,53% à 6 895 FCFA)

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (moins 13,16% à 5 905 FCFA), SOLIBRA Côte d'Ivoire (moins 7,40% à 112 050 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 5,41% à 3 500 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,22% à 2 200 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (moins 1,75% à 5 600 FCFA).

Les deux indices de la Bourse connaissent une situation contrastée. C'est ainsi que l'indice composite (indice général de la Bourse) a enregistré une régression de 0,14% à 206,63 points contre206,92 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a enregistré une hausse de 0,21% à 163,52 points contre 163,17 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions est en repli de 8,797 milliards, à 6219,984 milliards de FCFA contre 6228,781 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est par contre en hausse de 4,4 milliards, à 8075,439 milliards de FCFA contre 8071,039 milliards de FCFA le vendredi 19 août 2022.

Quant à la valeur totale des transactions, elle a terminé la séance de cotation de ce lundi en baisse, s'établissant à 294,253 millions de FCFA contre 531,778 millions de FCFA la veille.