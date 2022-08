Soudan: Chefs des missions diplomatiques affirment leur solidarité avec les personnes affectées par les inondations

Khartoum — Le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Dafa'lla Al-Haj Ali, a tenu Lundi trois réunions séparées avec les ambassadeurs des groupes asiatiques et africains et les représentants des organisations internationales et non gouvernementales.

Le sous-secrétaire a donné un briefing compréhensif sur les dommages et les pertes résultant des fortes pluies et des inondations qui ont frappé un certain nombre d'États du Soudan, expliquant que le Conseil des Ministres a déclaré l'état d'alerte et d'urgence dans six États du pays en réponse à ces circonstances.

Il a souligné que les inondations ont causé des pertes humaines et matérielles, sous la forme de décès et de blessures et de dommages totaux et partiels aux maisons et aux installations publiques.

Le sous-secrétaire a également souligné la détérioration des conditions sanitaires dans de nombreuses zones affectées par les inondations, expliquant que les besoins urgents des zones affectées comprennent des matériaux d'abri, des tentes, des médicaments et des vaccins.

De leur côté, les ambassadeurs et les représentants des organisations ont exprimé leur sympathie et leur solidarité avec le Soudan et les personnes affectées par les inondations, affirmant qu'ils communiqueront immédiatement avec les autorités concernées dans leur pays et avec le siège de leurs organisations pour fournir plus d'assistance.