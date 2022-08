Soudan: Daglo donne une directive à l'envoi de convois dans les États touchés par les inondations

Khartoum — Le vice-président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) et commandant des Forces de soutien rapide (FSR), le Lit-Gén. Mohamed Hamdan Daglo, a ordonné au haut comité de prévention des catastrophes de la FSR d'envoyer un numéro de convois de soutien aux états du pays qui ont été touchés par des pluies torrentielles et des inondations.

S'adressant aujourd'hui au lancement de l'envoi de convois de soutien à la localité de Managil dans l'État de Gezira, le directeur du département du renseignement de FSR et représentant du commandant de FSR, le Maj.Gén. Al-Khair Abdalla Idriss, a déclaré que le commandant de FSR avait donné des directives pour l'envoi de convois à tous États touchés par les pluies torrentielles et les inondations, révélant que la directive est conforme à la préoccupation du commandant des FSR concernant le travail humanitaire et bénévole.

Maj.Gén. Al-Khair a expliqué que le convoi qui se dirige vers la localité de Managil contient du matériel d'abri et une aide humanitaire, sanitaire et alimentaire. Il a ajouté que les FSR avaient envoyé un certain nombre de convois de soutien dans l'État du Nil et la région du Nil Bleu et que des dizaines de convois seraient envoyés dans les autres États sous les auspices du vice-président du CST, Mohamed Hamdan Daglo. Fin Th