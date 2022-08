Ile Maurice: Dishita, trisomique, se bat contre la leucémie

Atteinte de trisomie 21 (Down syndrome), Dishita, 11 ans, lutte sans vraiment en mesurer la gravité, contre le cancer. Elle est actuellement en Inde pour ses traitements et fait appel à notre générosité. Nous pouvons soutenir Dishita en faisant un don. Chaque roupie contribuée peut faire la différence.

Pour la famille, c'est un nouveau coup de massue. Née avec la trisomie 21, opérée à seulement 7 mois à la suite d'un problème cardiaque, voilà que Dishita doit encore faire face à la maladie. Cette fois-ci, elle souffre de la leucémie lymphoblastique aiguë de type B (LLA). Sans vraiment savoir de quel mal elle souffre, la petite jeune fille sait qu'elle est malade, comprend qu'elle ne peut pas aller à l'école, se rend bien compte qu'elle a perdu ses cheveux, voit le PICC line (ou cathéter veineux central) inséré au niveau de son bras.

Dishita ne sait pas qu'elle est atteinte de cancer, mais doit néanmoins subir la maladie. Sa sœur Keshika, actuellement à ses côtés en Inde, nous parle d'un quotidien mouvementé. "Everyday is not the same day. Quelquefois Dishita n'a pas envie de manger, il y a beaucoup de frustrations, des moments de faiblesse... ", explique-t-elle.

Un stress de tous les instants

C'est au début de l'année que Dishita a commencé à avoir des poussées de fièvre inexpliquées, suivies de bleus et de caillots sanguins. Des tests sont effectués à l'hôpital et la nouvelle ne tarde pas à tomber. Dishita est atteinte de leucémie et s'envole très rapidement pour l'Inde. Nous sommes en avril et pendant presqu'un mois, elle reste en ICU. En effet, à cause de sa trisomie 21, Dishita est particulièrement vulnérable et son corps ne réagit pas de la même manière à la chimiothérapie.

Depuis un mois environ, elle est traitée en outpatient. C'est dans un appartement qu'elle séjourne avec sa sœur et sa maman. Certains traitements continuent et les tests se font régulièrement. Le reste du temps, Dishita s'amuse sur sa tablette, dessine, joue, se maquille ou maquille sa sœur. Coquette dans l'âme et aimant particulièrement les bracelets, elle garde sa joie de vivre malgré la maladie.

Cela dit, même s'il y a des petits moments de bonheur, le stress est omniprésent. Il y a la maladie de Dishita, les imprévus et les urgences, mais aussi les soucis financiers. En effet, les traitements coûtent cher et il y a toujours cette angoisse qui plane : que faire si les traitements s'arrêtent à cause d'un manque de fonds ? Dishita a encore besoin d'environ Rs 1.5 million pour les mois à venir. Elle compte sur le soutien de tout un chacun pour l'aider dans son combat.

Chaque don est précieux, chaque élan de générosité compte et chaque roupie peut faire la différence.

Pour aider Dishita, faisons un don

MCB 000447982157

IBAN: MU26MCBL0901000447982157000MUR

Swift Code: MCBLMUMU

Telephone: +230 59099219/58411369

Comprendre la leucémie lymphoblastique aiguë

C'est un cancer du sang et de la moelle osseuse. En effet, il faut savoir que lorsqu'une personne souffre de leucémie, les cellules sanguines normales sont remplacées par des cellules cancéreuses ; ce qui peut provoquer de la fièvre, des problèmes de saignement, des ecchymoses et des infections, entre autres. On parle de leucémie aiguë lorsqu'il y a une aggravation des symptômes en très peu de temps. Les enfants qui sont touchés tombent alors malades plus rapidement et doivent se faire soigner immédiatement.

Dans le cas de la leucémie lymphoblastique aiguë, ce sont les globules blancs qui sont notamment touchés. L'organisme éprouve alors plus de difficultés à se défendre contre les infections.